Можно ли застеклить балкон в многоэтажке — какие существуют разрешения и законные нормы

Вопрос обустройства, в частности остекления балконов, давно вызывает много споров у хозяев квартир в многоэтажках. Владельцы стремятся повысить комфорт, добавить тепла и защитить помещение, но при этом важно соблюсти требования безопасности и не нарушить вид дома.

Редакция Новини.LIVE рассказывает, разрешено ли владельцам квартир самовольно застеклить балкон в многоэтажке.

Разрешение на остекление балкона

Многие жильцы считают, что установка рам не требует согласований. Но определяющим является степень изменения фасада и вмешательства в несущие конструкции, отмечается на портале "Дія".

Правительственное постановление №406 позволяет выполнять работы без разрешения только тогда, когда они не меняют внешний вид дома.

В большинстве случаев остекление все же считается изменением фасада, особенно если конструкция не соответствует проектному решению дома.

Что обычно требует согласования:

изменение архитектурного облика дома;

вынос конструкций за пределы плиты;

установка разноуровневых или нестандартных рам.

Основные требования определяют Государственные строительные нормы В.2.2-15-2005 и их изменения. Нормы позволяют предусматривать остекление при проектировании новостроек или реконструкции домов, начиная с четвертого этажа.

Для жителей старых домов это означает необходимость соблюдения единого стиля фасада.

Расширение балкона без разрешения

Стоит отметить, что миф о возможности беспрепятственно вынести балкон на 30 см не имеет оснований в законодательстве.

"Любое увеличение площади или изменение контура здания считается вмешательством в фасад. Такие работы требуют проектной документации, поскольку могут влиять на прочность плиты и общую безопасность дома", — говорят специалисты компании Sotex Trade.

Как узаконить остекление балкона

Если остекление сделано без разрешения, но не нарушает несущих конструкций и не затрагивает эвакуационные пути, его можно легализовать.

Обычно процедура предусматривает:

Получение согласия совладельцев или ОСМД. Подачу документов в местный департамент архитектуры.

В случае выявленных нарушений грозит оформление объекта как самовольного строительства с уплатой штрафа и внесением изменений в техпаспорт.

Как сообщалось, увеличение площади квартиры за счет расширения или достройки балкона на первом этаже — это популярное решение, но в Украине оно требует внимания к юридическим деталям. Любая пристройка или изменение фасада классифицируется как реконструкция.

Также мы рассказывали, что вопрос о праве собственности на землю под балконом квартиры первого этажа в многоквартирном доме часто вызывает оживленные споры. Хотя жители, проживающие на первом этаже, нередко стремятся использовать этот участок для собственных целей, действующее законодательство определяет его как общую совместную собственность всех совладельцев дома.