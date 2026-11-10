Чоловік проводить роботи з утеплення фасаду житлового будинку. Фото: УНІАН

Утеплення багатоповерхівки потребує значних вкладень від співвласників, проте після модернізації мешканці можуть суттєво заощаджувати на опаленні. В одному з українських ОСББ витрати на квартиру площею 60 кв. м становили 99,2 тис. грн, а річна економія сягнула 9,8 тис. грн. За таким розрахунком інвестиція може окупитися приблизно за десять років.

Про це розповідає Новини.LIVE з посиланням на Фонд енергоефективності.

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Скільки коштує утеплення багатоповерхівки

Вартість термомодернізації залежить від площі будинку, стану фасаду, даху, внутрішніх комунікацій та обсягу запланованих робіт. Комплексне оновлення може включати утеплення зовнішніх стін, теплоізоляцію покрівлі, заміну вікон і дверей у місцях загального користування, а також модернізацію системи опалення.

Показовий приклад є у Черкасах. Там ОСББ "Наддніпрянське" провело комплексну модернізацію десятиповерхового будинку, якому було понад 30 років.

Загальна вартість робіт становила 14,5 млн грн. Із цієї суми 10,14 млн грн забезпечив грант Фонду енергоефективності, а власний внесок співвласників становив 4,34 млн грн.

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Для квартири площею 60 кв. м частка витрат мешканців становила близько 99,2 тис. грн. При цьому внески розподілили на три роки, щоб не збирати всю суму одночасно.

Наскільки утеплення зменшує платіжки за опалення

Після проведення енергоефективних робіт у черкаській багатоповерхівці споживання енергії скоротилося приблизно на 47-50%. Річна економія на опаленні для всього будинку становила близько 1,4 млн грн.

Для квартири площею 60 кв. м середня економія оцінювалася приблизно у 9,8 тис. грн на рік. За словами голови правління ОСББ, після модернізації мешканці отримують платіжки приблизно вдвічі менші, ніж у сусідніх будинках аналогічного типу та року побудови.

Ще один приклад є у Луцьку. ОСББ "Молоді 6" модернізувало дев'ятиповерхівку, утеплило фасад і дах, замінило вікна та зовнішні двері у місцях загального користування. Також у будинку провели роботи з підвищення ефективності системи опалення.

У результаті споживання енергії на опалення скоротилося на 41,8%. Загальна економія для будинку становила близько 1,15 млн грн на рік, а для квартири площею 60 кв. м — орієнтовно 12 тис. грн щороку.

За скільки років окупиться утеплення будинку

Якщо порівняти власний внесок мешканців черкаської багатоповерхівки та річну економію, можна визначити орієнтовний строк повернення вкладених коштів.

За розрахунку для квартири площею 60 кв. м витрати становили 99,2 тис. грн, а щорічна економія — 9,8 тис. грн. Проста окупність становить приблизно 10 років.

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