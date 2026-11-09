П'ятиповерховий будинок. Фото: Новини.LIVE

Власники квартир у застарілих багатоповерхівках можуть отримати інше житло або грошову компенсацію, якщо будинок потрапить під комплексну реконструкцію. В Україні готують зміни до правил оновлення старого житлового фонду. Водночас остаточний механізм переселення, оцінки нерухомості та захисту прав власників ще не затверджений.

Про це розповідає Новини.LIVE з посиланням на Верховну Раду України.

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Що можуть отримати власники хрущовок замість старої квартири

В Україні планують змінити підхід до реконструкції застарілого житлового фонду. Йдеться, зокрема, про хрущовки та інші багатоквартирні будинки, які через тривалий строк експлуатації потребують оновлення.

Основою для змін є законопроєкт №6458 про комплексну реконструкцію кварталів (мікрорайонів) застарілого житлового фонду. Документ передбачає можливість оновлення цілих кварталів, а не лише окремих будівель.

Якщо для реконструкції знадобиться демонтаж будинку, власникам квартир мають передбачити компенсацію. Серед можливих варіантів — надання іншого житла або виплата грошей. Водночас конкретні умови залежатимуть від остаточно затверджених правил.

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У чинному законодавстві вже передбачені майнові гарантії для людей, чиє житло потрапляє під реконструкцію. Закон №525-V передбачає попереднє і повне відшкодування вартості житла власникам за їхньою згодою — шляхом надання іншої квартири або грошової компенсації.

Під час визначення умов відшкодування враховуються характеристики попереднього житла та вартість нерухомості. Якщо власник не погоджується із запропонованою компенсацією або виникає спір щодо оцінки квартири, він може захищати свої майнові права в суді.

Однак ці гарантії не варто плутати з новими правилами, які можуть з'явитися після ухвалення законопроєкту №6458. Його остаточна редакція ще не затверджена.

Коли можуть почати переселяти мешканців хрущовок

Законопроєкт №6458 зареєстрували у Верховній Раді 22 грудня 2021 року. 21 вересня 2022 року народні депутати підтримали його за основу. Станом на 8 листопада 2026 року документ перебуває на стадії підготовки до другого читання. Також його включили до порядку денного парламенту постановою №4958-IX від 1 вересня 2026 року.

Отже, нові правила ще не набрали чинності. Поки парламент не ухвалить закон, не можна стверджувати, що власників квартир уже можуть переселяти за новою процедурою.

Раніше Новини.LIVE розповідали, що ціни на оренду квартир в Україні змінюються залежно від міста. У листопаді в одних населених пунктах житло подешевшало, а в інших оренда стала дорожчою. Найбільше зниження вартості однокімнатних квартир зафіксували в Дніпрі.

Також Новини.LIVE повідомляли, як отримати компенсацію за зруйновану квартиру, якщо вона має кількох власників. Кожен співвласник може отримати окремий житловий сертифікат відповідно до своєї частки нерухомості. Водночас перед припиненням права власності важливо дочекатися сертифікатів усіх співвласників.