Сонячні панелі на будинку. Фото: УНІАН

Українські багатоповерхівки можуть отримати мільйони гривень на встановлення сонячних панелей, генераторів та теплових насосів. Держава компенсує частину витрат через програму "ГрінДІМ", а для окремих проєктів сума гранту може сягати 7 млн грн. Однак гроші надають не кожному мешканцю окремо, а об'єднанням співвласників та житловим кооперативам.

Про це розповідає Новини.LIVE з посиланням на Фонд енергоефективності.

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Скільки грошей можна отримати за програмою "ГрінДІМ"

Державну програму реалізує Фонд енергоефективності. Її мета — допомогти багатоквартирним будинкам стати менш залежними від централізованого електропостачання та забезпечити роботу важливих інженерних систем під час відключень.

Розмір компенсації залежить від обладнання, яке планує встановити будинок:

генератор — 50% вартості, але не більше 1 млн грн;

сонячна електростанція або установка зберігання енергії — 70% вартості, але не більше 4 млн грн;

тепловий насос — 70% вартості, але не більше 2 млн грн.

Якщо загальна площа будинку менша за 8 000 кв. м, максимальний грант на сонячну електростанцію або установку зберігання енергії становить 2 млн грн.

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Водночас ОСББ можуть поєднати декілька заходів. Якщо будинок одночасно встановлює сонячну електростанцію або систему накопичення енергії, генератор і тепловий насос, загальна сума гранту може сягнути 7 млн грн.

Важливо, що компенсація виплачується після реалізації проєкту та перевірки документів Фондом. Тобто спочатку ОСББ має організувати придбання й встановлення обладнання, а потім отримати відшкодування.

Хто може отримати гроші на обладнання будинку

Участь у програмі доступна об'єднанням співвласників багатоквартирних будинків (ОСББ) та житлово-будівельним кооперативам (ЖБК), які створені й працюють відповідно до законодавства України.

Програма поширюється на територію України, за винятком тимчасово окупованих територій, територій активних бойових дій та інших населених пунктів, визначених правилами Фонду.

Окремий власник квартири не може самостійно звернутися за грантом для придбання обладнання. Спочатку мешканці мають узгодити спільний проєкт і визначити, яке саме обладнання потрібне будинку.

Наприклад, якщо під час відключень електроенергії не працюють ліфти, насоси або системи освітлення, ОСББ може розглянути встановлення генератора чи сонячної електростанції з накопичувачем енергії.

Як подати заявку на державну компенсацію

Щоб отримати фінансування, ОСББ або ЖБК мають пройти декілька етапів.

Спочатку потрібно визначити необхідне обладнання, обрати постачальника та отримати попередній кошторис. Після цього співвласники проводять загальні збори й ухвалюють рішення про участь у програмі. Якщо це дозволяє статут, відповідне рішення може прийняти правління ОСББ.

Далі необхідно підготувати пакет документів. Зокрема, знадобляться:

витяг із протоколу загальних зборів або засідання правління;

документ із відомостями про загальну площу будинку;

довідка про надійність даху, якщо планується встановлення сонячної електростанції;

фотографії будинку та місць майбутнього встановлення обладнання;

паспорт і реєстраційний номер облікової картки платника податків особи, яка подає заявку;

документ, що підтверджує її повноваження.

Заявку разом із документами потрібно надіслати в електронному вигляді на адресу doc@eefund.org.ua. Фонд розглядає її протягом п'яти днів.

Після схвалення заявки ОСББ може придбати обладнання, організувати його встановлення та введення в експлуатацію. Коли роботи завершені, потрібно подати другу заявку — про завершення проєкту. До неї додають видаткову накладну, документи з банку-партнера, паспорти на обладнання та фотографії результату.

Після перевірки й схвалення документів Фонд перераховує компенсацію на рахунок ОСББ або ЖБК у банку-партнері.

Чи доведеться мешканцям доплачувати за обладнання

Програма не передбачає повного покриття всіх витрат на енергообладнання. Частину вартості ОСББ має профінансувати самостійно.

Наприклад, якщо сонячна електростанція коштує 1 млн грн, за умови відповідності витрат вимогам програми держава може компенсувати 700 тис. грн. Решту 300 тис. грн потрібно забезпечити за рахунок власного внеску об'єднання або інших доступних джерел фінансування.

Для генератора вартістю 500 тис. грн компенсація становитиме до 250 тис. грн, а решту суми доведеться покрити самостійно.

Водночас ОСББ можуть скористатися пільговими кредитами для фінансування власного внеску. Тому мешканцям варто заздалегідь прорахувати загальну вартість обладнання, можливу компенсацію та суму, яку потрібно буде зібрати.

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