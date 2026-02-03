Видео
Україна
Выселят ли лишних — сколько людей можно прописать в квартире

Выселят ли лишних — сколько людей можно прописать в квартире

Ua ru
Дата публикации 3 февраля 2026 04:20
Сколько людей можно прописать в квартире в Украине — нормы и правила регистрации в 2026 году
Люди с документами. Фото: Freepik

Вокруг регистрации места жительства (то, что мы по привычке называем пропиской) до сих пор ходит куча страшилок. Кто-то боится, что из-за "лишних" людей заберут квартиру, а кто-то уверен, что на 30 квадратах нельзя зарегистрировать более двух человек.

Действующее законодательство Украины, в частности Закон Украины "О предоставлении публичных электронных услуг по декларированию и регистрации места жительства", действительно довольно гибкое, но имеет нюансы, которые важно учесть заранее.



"Декларирование места жительства лица по адресу жилья частной формы собственности осуществляется с согласия собственника или совладельцев такого жилья", — сказано в документе.

Итак, единоличный владелец может зарегистрировать любое количество лиц. Если же квартира в совместной собственности, требуется согласие всех совладельцев без исключений.

Есть ли лимит прописанных людей

Коротко: нет, лимитов не существует. В нашем законодательстве нет ни одной цифры, которая бы запрещала владельцу прописать у себя хоть футбольную команду. Главное условие здесь одно — согласие собственника. Если вы единоличный хозяин жилья, то сами решаете, кого регистрировать.

Но есть нюанс с "коммуналкой": если в квартире нет счетчиков на воду или газ, счета за эти услуги будут расти пропорционально количеству людей. Поэтому щедрая регистрация родственников может вылететь в копеечку.

Нормы жилой площади на одного человека

Многие вспоминают цифру в 13,65 кв. м на человека. Да, такая норма в Жилищном кодексе действительно есть, но она работает "в другую сторону". Эти метры важны, если вы хотите стать в очередь на квартиру или получить социальное жилье.

Для обычной регистрации в ЦПАУ или через Дію никто не будет мерить вашу квартиру рулеткой. Даже если это маленькая смарт-квартира на 18 метров, туда технически можно прописать хоть пятерых человек — закон это позволяет.

Как количество прописанных влияет на расходы

Перед тем как давать согласие на регистрацию кого-то у себя, стоит помнить о трех вещах:

  1. Субсидия. Доходы всех прописанных лиц суммируются. Если вы пропишете работающего племянника, вашу субсидию, скорее всего, отменят или сильно обрежут.
  2. Совместная собственность. Если у квартиры два собственника, и один "против" — регистрация не состоится. Нужно согласие абсолютно всех совладельцев.
  3. Военный учет. Регистрация места жительства сейчас тесно связана с данными в реестре "Оберіг", поэтому это важно учитывать мужчинам призывного возраста.

То есть юридических преград для "густонаселенной" квартиры нет. Главное — доверять тем, кого вы регистрируете, и быть готовым к цифрам в платежках.

Ранее мы рассказывали о правах прописанных людей в квартире. А также, что проверяют у мужчин при регистрации места жительства.

госрегистрация прописка место жительства собственность документы на недвижимость
Катерина Балаева - редактор
Автор:
Катерина Балаева
