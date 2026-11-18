Житлові будинки в Києві. Фото: Новини.LIVE

Купівля квартири в новобудові може обійтися значно дешевше, якщо скористатися листопадовими пропозиціями забудовників. До Чорної п’ятниці окремі житлові комплекси пропонують знижки до 30%, а економія на деяких помешканнях сягає сотень тисяч гривень. Водночас не всі акційні умови однаково вигідні для покупців.

Про це розповідає Новини.LIVE з посиланням на дані ЛУН.

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Де забудовники знизили ціни на квартири

У листопаді 2026 року акції на новобудови діють у Києві, Львові, Івано-Франківську, Одесі та інших містах. Найбільші відсоткові знижки пропонують у столичних житлових комплексах.

Зокрема, у ЖК Respublika та Файна Таун у Києві покупцям обіцяють знижки до 30%. Акції діють до 27 листопада, але поширюються на квартири, які беруть участь у пропозиції.

Є й інші варіанти заощадити на придбанні житла:

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ЖК Svitlo Park — знижки до 15% на квартири у перших двох чергах і 7% у третій черзі;

ЖК Dibrova Park — за повної оплати діє базова знижка 10% та додаткова акційна знижка 10%;

ЖК EDELDORF HILLS — знижка до 20% на апартаменти у другому будинку за повної оплати;

ЖК Irpin City — акційна ціна 1 000 доларів за квадратний метр у будинках №5 та №6 за умови повної оплати.

У Львові також є пропозиції для покупців. Наприклад, у ЖК Парус City знижки сягають 11% на окремі квартири, а в ЖК Etalon Verde можна отримати зменшення вартості до 150 000 грн.

В Івано-Франківську акції передбачають ще й фіксовану економію. У ЖК Козацький пропонують знижки до 270 000 грн на квартири, а в ЖК Містечко Південне — до 300 000 грн. Окремі пропозиції діють на помешкання у готових будинках.

Скільки можна заощадити на купівлі квартири

Розмір вигоди залежить від початкової вартості житла та умов акції. Наприклад, якщо квартира коштує 2 000 000 грн, знижка 10% дозволить заощадити 200 000 грн. За знижки 15% економія становитиме вже 300 000 грн.

Однак це лише приклад розрахунку. Реальна сума залежить від вартості конкретного помешкання та того, чи поширюється на нього максимальна знижка.

Також варто звертати увагу на пропозиції, які передбачають не зменшення ціни, а вигідніший графік платежів. Наприклад, деякі забудовники пропонують розтермінування під 0%, платіжні канікули або знижку на перший внесок.

Такі умови можуть бути корисними покупцям, які не мають усієї суми для придбання житла. Проте перед підписанням договору потрібно перевірити строк розтермінування, розмір першого внеску та остаточну вартість квартири.

Як зрозуміти, чи справді квартира стала дешевшою

Не кожна акція із великим відсотком означає однаково вигідну покупку. Щоб не переплатити, перед бронюванням квартири варто перевірити кілька моментів.

Порівняйте звичайну й акційну ціну. Попросіть менеджера показати вартість конкретної квартири до знижки та після неї. Так можна зрозуміти, скільки грошей вдасться заощадити.

Уточніть спосіб оплати. Частина забудовників надає максимальну знижку лише за повної оплати. Якщо купувати житло в розтермінування, умови можуть бути іншими.

Перевірте, які квартири беруть участь в акції. Іноді спеціальна ціна діє лише на кілька помешкань, певний поверх або конкретну чергу будівництва.

Дізнайтеся про кінцеву дату пропозиції. Деякі акції завершуються 27 листопада, інші діють до кінця місяця або довше. Важливо уточнити, до якого числа потрібно не лише забронювати квартиру, а й оформити купівлю.

Також перед переказом коштів варто перевірити документи на будівництво, умови договору та інформацію про забудовника.

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