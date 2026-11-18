Жилые дома в Киеве. Фото: Новини.LIVE

Покупка квартиры в новостройке может обойтись значительно дешевле, если воспользоваться ноябрьскими предложениями застройщиков. До «Черной пятницы» отдельные жилые комплексы предлагают скидки до 30 %, а экономия на некоторых квартирах достигает сотен тысяч гривен. В то же время не все условия акций одинаково выгодны для покупателей.

Об этом сообщает Новини.LIVE со ссылкой на данные ЛУН.

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Где застройщики снизили цены на квартиры

В ноябре 2026 года акции на новостройки действуют в Киеве, Львове, Ивано-Франковске, Одессе и других городах. Наибольшие процентные скидки предлагают в столичных жилых комплексах.

В частности, в ЖК Respublika и Файна Таун в Киеве покупателям обещают скидки до 30%. Акции действуют до 27 ноября, но распространяются на квартиры, участвующие в предложении.

Есть и другие варианты сэкономить на покупке жилья:

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ЖК "Свитло Парк" — скидки до 15% на квартиры в первых двух очередях и 7% в третьей очереди;

ЖК "Диброва Парк" — при полной оплате действует базовая скидка 10% и дополнительная акционная скидка 10%;

ЖК EDELDORF HILLS — скидка до 20% на апартаменты во втором доме при полной оплате;

ЖК Irpin City — акционная цена 1 000 долларов за квадратный метр в домах №5 и №6 при условии полной оплаты.

Во Львове также есть предложения для покупателей. Например, в ЖК "Парус City" скидки достигают 11% на отдельные квартиры, а в ЖК "Etalon Verde" можно получить снижение стоимости до 150 000 грн.

В Ивано-Франковске акции предусматривают также фиксированную экономию. В ЖК "Козацкий" предлагают скидки до 270 000 грн на квартиры, а в ЖК "Мистечко Южное" — до 300 000 грн. Отдельные предложения действуют на квартиры в готовых домах.

Сколько можно сэкономить при покупке квартиры

Размер выгоды зависит от первоначальной стоимости жилья и условий акции. Например, если квартира стоит 2 000 000 грн, скидка 10% позволит сэкономить 200 000 грн. При скидке 15% экономия составит уже 300 000 грн.

Однако это лишь пример расчета. Реальная сумма зависит от стоимости конкретного жилья и от того, распространяется ли на него максимальная скидка.

Также стоит обращать внимание на предложения, которые предусматривают не снижение цены, а более выгодный график платежей. Например, некоторые застройщики предлагают рассрочку под 0%, платежные каникулы или скидку на первый взнос.

Такие условия могут быть полезны покупателям, у которых нет всей суммы для приобретения жилья. Однако перед подписанием договора необходимо проверить срок рассрочки, размер первого взноса и окончательную стоимость квартиры.

Как понять, действительно ли квартира стала дешевле

Не каждая акция с большим процентом означает одинаково выгодную покупку. Чтобы не переплатить, перед бронированием квартиры стоит проверить несколько моментов.

Сравните обычную и акционную цену. Попросите менеджера показать стоимость конкретной квартиры до скидки и после нее. Так можно понять, сколько денег удастся сэкономить.

Уточните способ оплаты. Некоторые застройщики предоставляют максимальную скидку только при полной оплате. Если покупать жилье в рассрочку, условия могут быть другими.

Проверьте, какие квартиры участвуют в акции. Иногда специальная цена действует только на несколько квартир, определенный этаж или конкретную очередь строительства.

Узнайте о сроке действия предложения. Некоторые акции заканчиваются 27 ноября, другие действуют до конца месяца или дольше. Важно уточнить, до какого числа нужно не только забронировать квартиру, но и оформить покупку.

Также перед переводом средств стоит проверить документы на строительство, условия договора и информацию о застройщике.

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