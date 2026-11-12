Житлові будинки у Києві. Фото: Новини.LIVE

В Україні запрацювали нові правила оцінювання нерухомості, які змінюють вимоги до роботи оцінювачів та державної реєстрації майна. Власникам квартир, будинків і земельних ділянок варто звернути увагу на нові реєстри, перевірку документів та можливі перешкоди під час оформлення угод.

Про це розповідає Новини.LIVE з посиланням на Верховну Раду України.

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Що змінює новий закон про оцінку нерухомості

14 жовтня 2026 року Верховна Рада ухвалила Закон №5020-IX "Про оцінку майна". Документ набрав чинності 27 жовтня після офіційного опублікування. Водночас основна частина його положень почне діяти через 18 місяців, за винятком окремих норм.

Реформа передбачає перехід до міжнародних стандартів оцінювання та створення єдиної системи контролю за професійною діяльністю оцінювачів. Зокрема, передбачено формування Єдиного реєстру оцінювачів України, а також електронного реєстру звітів про оцінку майна та рецензій.

Окрему увагу приділили оцінюванню будівель і земельних ділянок. Їх розглядатимуть як пов'язані об'єкти нерухомості, що має зробити визначення вартості більш послідовним.

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Водночас реєстрація звітів не стає обов'язковою для кожної операції з нерухомістю. Вимога стосуватиметься визначених законом категорій оцінювання, для яких передбачено відповідний державний контроль.

Коли угоду з нерухомістю можуть заблокувати

Сам факт ухвалення нового закону не означає, що українці втратять можливість продавати, купувати, дарувати чи успадковувати житло. Проте під час державної реєстрації прав важливішою стає перевірка інформації про власника та наявність законних підстав для проведення операції.

Зокрема, однією з підстав для відмови в державній реєстрації прав на нерухомість є наявність власника у Єдиному реєстрі боржників у передбачених законодавством випадках.

Нові правила посилюють електронну взаємодію між державними реєстрами. Це дасть змогу оперативніше перевіряти інформацію про боржників і виявляти обставини, які можуть перешкоджати переоформленню майна.

Тому перед продажем, даруванням або іншою операцією власникам варто перевірити, чи немає щодо них відкритих виконавчих проваджень та обмежень. Якщо такі проблеми існують, їх краще врегулювати до звернення до нотаріуса.

Чи доведеться більше платити за оцінку та податки

Посилення контролю за оцінювачами може вплинути на вартість їхніх послуг. Фахівцям доведеться працювати за оновленими професійними вимогами, а маніпуляції з визначенням вартості майна можуть мати дисциплінарні наслідки.

Для власників це означає, що занижувати оціночну вартість нерухомості з метою зменшення податкових витрат стане складніше. Результати оцінювання мають бути більш обґрунтованими, а контроль за роботою фахівців — прозорішим.

Водночас сам закон про оцінку майна не встановлює нових ставок податків на продаж нерухомості. Податкові зобов'язання й надалі залежать від виду операції, терміну володіння об'єктом, кількості продажів протягом року та податкового статусу продавця.

Раніше Новини.LIVE розповідали, що спадкоємці можуть отримати компенсацію за зруйнований будинок навіть після смерті його власника. Для цього необхідно оформити спадщину та підтвердити право власності на нерухомість. Важливо також врахувати умови програми єВідновлення та порядок отримання компенсації.

Також Новини.LIVE повідомляли, яку компенсацію можуть отримати власники квартир у старих будинках під знесення. У таких випадках важливе значення мають стан будівлі, рішення про її демонтаж і передбачений механізм відшкодування. Власникам варто заздалегідь з'ясувати, на яке житло або компенсацію вони можуть претендувати.