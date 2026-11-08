Сучасна новобудова. Фото: Новини.LIVE

Найдешевша однокімнатна квартира в новобудові на Закарпатті коштує близько 1,9 млн грн. Це менше, ніж у Львівській, Чернівецькій та Івано-Франківській областях, однак сума все одно залишається значною для покупців. Водночас в інших регіонах України стартові ціни на нове житло суттєво нижчі.

Про це розповідає Новини.LIVE з посиланням на ЛУН.

Реклама

Скільки коштує найдешевша квартира на Закарпатті

За оновленими даними ринку первинної нерухомості, для придбання найдешевшої однокімнатної квартири в новобудові на Закарпатті потрібно мати орієнтовно 1,9 млн грн.

За цим показником область посідає проміжне місце серед західних регіонів України. Зокрема, у сусідніх областях мінімальна вартість аналогічного житла вища:

Івано-Франківська область — 2,2 млн грн;

Чернівецька область — 2,3 млн грн;

Львівська область — 2,4 млн грн.

Водночас дешевше придбати найдоступнішу квартиру в новобудові можна на Волині та Рівненщині. Там мінімальна вартість такого житла становить близько 1,7 млн грн.

Читайте також:

Де в Україні найдешевші квартири в новобудовах

Різниця у вартості найдешевших однокімнатних квартир помітна і в інших регіонах країни. Найвищі стартові ціни серед наведених областей зафіксовані на Львівщині, Буковині та Прикарпатті.

Зокрема, у Черкаській області найдешевша квартира коштує близько 2,1 млн грн, а на Миколаївщині — 2 млн грн. На Київщині мінімальна сума для купівлі становить 1,8 млн грн, а на Дніпропетровщині — 1,6 млн грн.

Найнижчі ціни на первинному ринку зафіксовані в таких регіонах:

Харківська область — 1 млн грн;

Кіровоградська область — 1,1 млн грн;

Чернігівська область — 1,2 млн грн;

Одеська область — 1,2 млн грн;

Сумська область — 1,5 млн грн.

Закарпаття не належить до найдорожчих регіонів за мінімальною вартістю квартири, однак покупцям потрібно підготувати майже 2 млн грн навіть для придбання найдоступнішого варіанта в новобудові.

Нещодавно Новини.LIVE розповідали, що українці зможуть орендувати державне житло з правом подальшого викупу. Така можливість передбачена для тих, хто прожив у відповідній квартирі щонайменше 10 років. Водночас оформити житло у власність за пільговою ціною не вийде.

Також Новини.LIVE повідомляли, скільки коштують паркомісця в новобудовах українських міст. Найдорожчі пропозиції виявилися у Полтаві, де стартова медіанна ціна сягає 28 000 доларів. Водночас у Харкові придбати місце для автомобіля можна майже вчетверо дешевше.