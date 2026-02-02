Що таке czynsz у Польщі і скільки реально платять орендарі квартир

“Czynsz” в Польщі — що це і чому орендарі квартир його так бояться
Під час пошуку орендованої квартири в Польщі поруч із ціною за оренду майже завжди фігурує слово czynsz. Для багатьох орендарів воно стає джерелом плутанини, адже це не орендна плата і не звичайна комуналка в українському розумінні.
Насправді czynsz — окрема частина щомісячних витрат, яку важливо враховувати заздалегідь, підкреслюють у благодійній організації "Спільно Wspólnie".
Адміністративна плата за квартиру у Польщі
У Польщі всі витрати на житло умовно ділять на дві частини: адміністративні платежі та комунальні послуги. Власне czynsz — це фіксована плата за утримання будинку.
Її встановлює керівництво будинку — Wspólnota mieszkaniowa, а в старих будинках Spółdzielnia mieszkaniowa.
До czynsz зазвичай входить:
- прибирання під’їздів і прибудинкової території;
- освітлення місць загального користування;
- вивезення сміття;
- обслуговування ліфта;
- поточні ремонти та благоустрій;
- у багатьох будинках також опалення.
Розмір цієї плати не залежить від орендаря і може змінюватися за рішенням адміністрації будинку.
Скільки становить czynsz у Польщі
Сума чиншу залежить від міста, року побудови будинку та кількості мешканців. У середньому це 250-300 злотих на місяць.
У великих містах, таких як Варшава чи Краків, чинш може сягати 500-1 000 злотих, особливо в нових житлових комплексах або будинках з ліфтом і підземним паркінгом.
Комунальні платежі в Польщі
Окрім чиншу, орендар додатково сплачує комунальні послуги. Оплата може здійснюватися двома способами: авансом із подальшим перерахунком або щомісяця за лічильниками. Формат залежить від домовленостей із власником квартири.
Зазвичай до czynsz не входять:
- електроенергія;
- газ;
- інтернет і телебачення;
- страхування майна;
- орендна плата власнику.
Чи може czynsz бути включений в оренду
Якщо в оголошенні не вказано окрему суму чиншу, часто це означає, що він уже включений у вартість оренди. Водночас краще уточнити цей момент заздалегідь. Інакше додаткові кількасот злотих щомісяця можуть стати неприємною несподіванкою вже після заселення.
