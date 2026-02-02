Що таке czynsz у Польщі і скільки реально платять орендарі квартир

Бдинки в Польщі. Фото: Freepik

Під час пошуку орендованої квартири в Польщі поруч із ціною за оренду майже завжди фігурує слово czynsz. Для багатьох орендарів воно стає джерелом плутанини, адже це не орендна плата і не звичайна комуналка в українському розумінні.

Насправді czynsz — окрема частина щомісячних витрат, яку важливо враховувати заздалегідь, підкреслюють у благодійній організації "Спільно Wspólnie".

Адміністративна плата за квартиру у Польщі

У Польщі всі витрати на житло умовно ділять на дві частини: адміністративні платежі та комунальні послуги. Власне czynsz — це фіксована плата за утримання будинку.

Її встановлює керівництво будинку — Wspólnota mieszkaniowa, а в старих будинках Spółdzielnia mieszkaniowa.

До czynsz зазвичай входить:

прибирання під’їздів і прибудинкової території;

освітлення місць загального користування;

вивезення сміття;

обслуговування ліфта;

поточні ремонти та благоустрій;

у багатьох будинках також опалення.

Розмір цієї плати не залежить від орендаря і може змінюватися за рішенням адміністрації будинку.

Скільки становить czynsz у Польщі

Сума чиншу залежить від міста, року побудови будинку та кількості мешканців. У середньому це 250-300 злотих на місяць.

У великих містах, таких як Варшава чи Краків, чинш може сягати 500-1 000 злотих, особливо в нових житлових комплексах або будинках з ліфтом і підземним паркінгом.

Комунальні платежі в Польщі

Окрім чиншу, орендар додатково сплачує комунальні послуги. Оплата може здійснюватися двома способами: авансом із подальшим перерахунком або щомісяця за лічильниками. Формат залежить від домовленостей із власником квартири.

Зазвичай до czynsz не входять:

електроенергія;

газ;

інтернет і телебачення;

страхування майна;

орендна плата власнику.

Чи може czynsz бути включений в оренду

Якщо в оголошенні не вказано окрему суму чиншу, часто це означає, що він уже включений у вартість оренди. Водночас краще уточнити цей момент заздалегідь. Інакше додаткові кількасот злотих щомісяця можуть стати неприємною несподіванкою вже після заселення.

Раніше ми розповідали, чим відрізняються житло у кам’яниці та блоку у Польщі. А також, кого з українців можуть виселити з державного житла у цій країні.