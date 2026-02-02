Что такое czynsz в Польше и сколько реально платят арендаторы квартир

"Czynsz" в Польше — что это и почему арендаторы квартир его так боятся
При поиске арендованной квартиры в Польше рядом с ценой за аренду почти всегда фигурирует слово czynsz. Для многих арендаторов оно становится источником путаницы, ведь это не арендная плата и не обычная коммуналка в украинском понимании.
На самом деле czynsz — отдельная часть ежемесячных расходов, которую важно учитывать заранее, подчеркивают в благотворительной организации "Спільно Wspólnie".
Административная плата за квартиру в Польше
В Польше все расходы на жилье условно делят на две части: административные платежи и коммунальные услуги. Собственно czynsz — это фиксированная плата за содержание дома.
Ее устанавливает руководство дома — Wspólnota mieszkaniowa, а в старых домах Spółdzielnia mieszkaniowa.
В czynsz обычно входит:
- уборка подъездов и придомовой территории;
- освещение мест общего пользования;
- вывоз мусора;
- обслуживание лифта;
- текущие ремонты и благоустройство;
- во многих домах также отопление.
Размер этой платы не зависит от арендатора и может меняться по решению администрации дома.
Сколько составляет czynsz в Польше
Сумма чинша зависит от города, года постройки дома и количества жителей. В среднем это 250-300 злотых в месяц.
В крупных городах, таких как Варшава или Краков, чинш может достигать 500-1 000 злотых, особенно в новых жилых комплексах или домах с лифтом и подземным паркингом.
Коммунальные платежи в Польше
Кроме чинша, арендатор дополнительно оплачивает коммунальные услуги. Оплата может осуществляться двумя способами: авансом с последующим перерасчетом или ежемесячно по счетчикам. Формат зависит от договоренностей с владельцем квартиры.
Обычно в czynsz не входят:
- электроэнергия;
- газ;
- интернет и телевидение;
- страхование имущества;
- арендная плата владельцу.
Может ли czynsz быть включен в аренду
Если в объявлении не указана отдельная сумма чынша, часто это означает, что он уже включен в стоимость аренды. В то же время лучше уточнить этот момент заранее. Иначе дополнительные несколько сотен злотых ежемесячно могут стать неприятной неожиданностью уже после заселения.
