Главная Рынок недвижимости "Czynsz" в Польше — что это и почему арендаторы квартир его так боятся

"Czynsz" в Польше — что это и почему арендаторы квартир его так боятся

Ua ru
Дата публикации 2 февраля 2026 04:20
Что такое czynsz в Польше и сколько реально платят арендаторы квартир
Дома в Польше. Фото: Freepik

При поиске арендованной квартиры в Польше рядом с ценой за аренду почти всегда фигурирует слово czynsz. Для многих арендаторов оно становится источником путаницы, ведь это не арендная плата и не обычная коммуналка в украинском понимании.

На самом деле czynsz — отдельная часть ежемесячных расходов, которую важно учитывать заранее, подчеркивают в благотворительной организации "Спільно Wspólnie".

Читайте также:

Административная плата за квартиру в Польше

В Польше все расходы на жилье условно делят на две части: административные платежи и коммунальные услуги. Собственно czynsz — это фиксированная плата за содержание дома.

Ее устанавливает руководство дома — Wspólnota mieszkaniowa, а в старых домах Spółdzielnia mieszkaniowa.

В czynsz обычно входит:

  • уборка подъездов и придомовой территории;
  • освещение мест общего пользования;
  • вывоз мусора;
  • обслуживание лифта;
  • текущие ремонты и благоустройство;
  • во многих домах также отопление.

Размер этой платы не зависит от арендатора и может меняться по решению администрации дома.

Сколько составляет czynsz в Польше

Сумма чинша зависит от города, года постройки дома и количества жителей. В среднем это 250-300 злотых в месяц.

В крупных городах, таких как Варшава или Краков, чинш может достигать 500-1 000 злотых, особенно в новых жилых комплексах или домах с лифтом и подземным паркингом.

Коммунальные платежи в Польше

Кроме чинша, арендатор дополнительно оплачивает коммунальные услуги. Оплата может осуществляться двумя способами: авансом с последующим перерасчетом или ежемесячно по счетчикам. Формат зависит от договоренностей с владельцем квартиры.

Обычно в czynsz не входят:

  • электроэнергия;
  • газ;
  • интернет и телевидение;
  • страхование имущества;
  • арендная плата владельцу.

Может ли czynsz быть включен в аренду

Если в объявлении не указана отдельная сумма чынша, часто это означает, что он уже включен в стоимость аренды. В то же время лучше уточнить этот момент заранее. Иначе дополнительные несколько сотен злотых ежемесячно могут стать неприятной неожиданностью уже после заселения.

Ранее мы рассказывали, чем отличаются жилье в каменице и блок в Польше. А также, кого из украинцев могут выселить из государственного жилья в этой стране.

коммунальные услуги Польша недвижимость аренда украинцы в Польше
Катерина Балаева - редактор
Автор:
Катерина Балаева
