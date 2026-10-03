Дача в Германии не предназначена для постоянного проживания: что разрешено владельцам и за какое нарушение можно лишиться участка

Дома у реки в Германии. Фото: magnific.com

В Германии наличие садового участка для отдыха не означает, что в доме на нем можно жить круглый год. В популярных Kleingarten, напоминающих украинские дачи, разрешено проводить время и даже ночевать, но превратить садовый домик в постоянное жилье нельзя.

Об этом сообщает Новини.LIVE со ссылкой на Mietrecht.

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Немецкая дача имеет другое назначение

Kleingarten в Германии созданы прежде всего для садоводства и отдыха. На таком участке может стоять небольшой домик, который называют Laube.

По закону его площадь может составлять до 24 квадратных метров, но само сооружение не должно быть обустроено как полноценное жилье.

Поэтому на такой даче можно провести выходные, поработать в саду или переночевать. А вот сделать из нее место постоянного проживания уже нельзя.

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Даже если в домике есть электричество, вода, кухня, санузел или спальное место, это само по себе не превращает его в жилую недвижимость.

Важное значение имеет юридическое назначение участка и самого дома. Если человек фактически использует Laube в качестве постоянного жилья, это может нарушать правила Kleingarten.

Именно поэтому внешне такая дача может напоминать небольшой дом, но юридически им не является.

Ночевать можно

Запрет касается именно постоянного проживания, а не обычного отдыха.

На садовом участке можно проводить время, заниматься садоводством и периодически оставаться на ночь. Mietrecht также отмечает, что закон не устанавливает конкретного количества ночей, после которого пребывание автоматически считается незаконным.

В то же время беседка не должна быть обустроена таким образом, чтобы фактически использоваться в качестве постоянного жилья.

Что грозит тем, кто живет там постоянно

Если владелец или арендатор использует садовый домик в качестве постоянного жилья, ему может быть вынесено письменное предупреждение с требованием прекратить такое использование.

Если нарушение не будет устранено, это может стать основанием для расторжения договора пользования садовым участком. Немецкий закон прямо предусматривает такую возможность после предупреждения, если Laube используется для постоянного проживания.

То есть главный практический риск заключается не в автоматическом штрафе, а в потере права пользоваться участком.

Помогут ли вода, свет и отопление

Наличие коммуникаций само по себе не делает садовый домик жилым.

В домике может быть электричество или вода, но это не меняет его юридического статуса. Конкретные правила в отношении коммуникаций могут зависеть от договора, правил садового товарищества и местных норм.

Поэтому обустроить комфортное пространство для отдыха можно, но превращение его в постоянное жилье не допускается только из-за того, что дом имеет все бытовые удобства.

Не каждая немецкая дача имеет такие ограничения

Важно не распространять это правило на всю загородную недвижимость Германии.

Kleingarten — это не то же самое, что частный загородный дом или дом для выходных. Для разных типов недвижимости действуют разные правила использования.

Поэтому перед покупкой или арендой нужно сначала выяснить юридический статус участка и дома.

Что проверить перед покупкой

Для покупателя это особенно важно, если небольшой дом продается по привлекательной цене. Даже наличие кухни, санузла, спальни и отопления не гарантирует, что в нем можно жить круглый год.

Перед заключением сделки стоит проверить статус земельного участка, назначение дома, правила конкретного садового товарищества и документы на строение.

Есть также исключения для некоторых старых садовых домов, которые исторически имели законное право на жилое использование.

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