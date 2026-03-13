Переоформление квартиры без рисков — существуют ли такие способы

Как лучше переоформить недвижимость. Фото: Новини.LIVE, Freepik. Коллаж: Новини.LIVE

Большинство собственников жилья сталкиваются с дилеммой: как передать недвижимость родственникам с минимальными затратами и без лишних рисков. Хотя способов переоформления существует всего несколько, каждый из них имеет юридические нюансы, которые могут существенно повлиять на кошелек или право собственности.

Редакция Новини.LIVE со ссылкой на адвоката Романа Симутина рассказывает о трех основных видах переоформления недвижимости и их рисках.

Дарение недвижимости

Многие выбирают дарственную, потому что это самый быстрый путь. Оформили у нотариуса — и все, имущество уже не ваше. Но именно здесь кроется главная ловушка.

"Главный риск для дарителя — имущество сразу переходит в полное распоряжение получателя", — отмечает Симутин.

Это значит, что новый собственник может вас выселить на следующий же день, и закон будет на его стороне. Отменить такой договор — задача со звездочкой: у вас есть всего год, чтобы пойти в суд, и нужны железобетонные доказательства, что вас заставили или обманули.

Расходы на договор дарения составляют:

нотариус обойдется где-то в 6 000 грн;

оценка имущества — до 3 000 грн;

госпошлина — 1% для дарителя;

если дарите близким родственникам (детям, родителям, мужу/жене), налог — 0%. Остальным — готовьте 5% от стоимости.

Переоформление недвижимости через завещание

Завещание позволяет получить имущество только после смерти владельца и полугодового открытия наследства. Однако и здесь есть нюанс.

"Завещание меняется в любой момент, поэтому важна честность завещателя", — предупреждает Симутин.

Не забывайте и об "обязательной доле": даже если вы вычеркнули кого-то из завещания, нетрудоспособные родители, вдова или несовершеннолетние дети все равно получат свой кусок по закону.

Расходы на оформление подобны дарению, но контроль над имуществом откладывается на будущее.

Договор пожизненного содержания

Этот способ предполагает передачу имущества человеку, который обеспечивает уход. Но на практике этот договор чаще всего становится причиной семейных войн.

"Ухаживающий может потерять право на жилье даже после лет заботы, а родственники получают квартиру", — объясняет адвокат.

Любая ошибка в чеках или жалоба старенькой бабушки — и суд может расторгнуть соглашение, оставив сиделку и без денег, и без жилья. Поэтому такой шаг — это крайняя мера, где каждую таблетку и каждый визит врача надо фиксировать на бумаге.

Какой же способ лучше

Финансовая разница между этими способами не такая уж и большая, чтобы экономить на собственной безопасности. Хотите спокойствия — пишите завещание. Доверяете детям как себе — дарите.

А вот с пожизненным содержанием будьте максимально осторожны, предупреждает Симутин. Главное — помните: в юридических делах излишняя доверчивость часто стоит слишком дорого.

Фиктивное дарение недвижимости

Часто договор дарения становится лишь прикрытием для реальной продажи недвижимости, что юристы классифицируют как фиктивную сделку, отметила нотариус Галина Ненченко в комментарии Новини.LIVE.

"Формальное название договора не имеет решающего значения, если фактические действия сторон свидетельствуют об ином", — подчеркнула она.

Обычно такую схему выбирают для обхода налогов или чтобы не спрашивать разрешения у других совладельцев имущества, однако подобная экономия несет огромные риски. Когда передача денег за "подарок" происходит неофициально, покупатель остается абсолютно незащищенным перед законом.

"Если суд установит, что дарение было заключено с целью скрыть продажу, сделка может быть признана недействительной", — предупреждает эксперт, добавляя, что в таком случае имущество просто вернется предыдущему владельцу.

В итоге такой сценарий грозит полной потерей и средств, и желанных квадратных метров без шанса на компенсацию.

