Дарування нерухомості: в яких випадках можна повернути житло

Багато хто вважає, що договір дарування — це фінальна крапка, після якої майно назавжди змінює власника без жодних "але". Проте українське законодавство залишає за дарувальником право на "відкат" угоди у певних критичних ситуаціях.

Редакція Новини.LIVE розповідає з посиланням на фахівців Департаменту правового забезпечення Дніпровської міської ради, в яких випадках дарувальник може повернути собі квартиру.

Чи можна скасувати дарування квартири

Загальне правило жорстке: договір дарування не розривають за бажанням однієї сторони. Це безумовна угода без вимог і зобов’язань для обдарованого.

Водночас закон передбачає кілька ситуацій, коли повернення все ж можливе. Найважливіші з них:

вчинення обдарованим злочину проти дарувальника або його близьких;

створення загрози втрати або знищення подарованого майна;

недбале ставлення до речей культурної цінності;

істотне погіршення фінансового стану дарувальника якщо передача ще не відбулась.

У разі смерті дарувальника право вимагати розірвання переходить до спадкоємців.

Підстави для розірвання договору дарування нерухомості

Окрім кримінальних аспектів, існують і майнові ризики. Ви можете звернутися до суду, якщо бачите, що новий власник поводиться з квартирою жахливо. Це актуально, коли житло має для вас величезну немайнову цінність (наприклад, родове гніздо), а його перетворюють на руїни або притон.

Також закон захищає культурну спадщину: якщо квартира є пам'яткою, а її недбало нищать, це прямий шлях до скасування дарунка. Головна умова тут — об’єкт має фізично існувати на момент звернення.

Якщо ж квартиру вже продали третім особам, повернути її майже неможливо.

Як повернути подаровану квартиру через суд

Процес повернення завжди проходить через судові зали, адже в односторонньому порядку забрати подарунок "просто тому, що передумав", не можна. Важливо пам'ятати про терміни: загальна позовна давність для розірвання договору дарування зазвичай складає лише один рік. Якщо цей термін пропущено без поважних причин, шанси на успіх тануть.

Після позитивного рішення суду обдаровуваний зобов’язаний повернути квартиру в натурі — тобто саме те приміщення, яке він отримав, у тому стані, в якому воно є зараз.

Чи можна відмовитися від дарування квартири в майбутньому

Бувають випадки, коли договір підписано з умовою передачі майна через певний час. Тут у дарувальника є "запасний вихід": якщо після підписання паперів його фінансовий стан критично погіршився (наприклад, тяжка хвороба чи втрата єдиного доходу), він має повне право відмовитися від передачі квартири.

З іншого боку, і той, кому обіцяли дарунок, може передумати до моменту його прийняття. Такі ситуації вимагають грамотного документального підтвердження, щоб уникнути тривалих судових суперечок у майбутньому.

