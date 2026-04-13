Дарча на нерухомість на ТОТ: як оформити та кому можуть відмовити у 2026 році

Люди з документами та будинок. Фото: Новини.LIVE, Freepik. Колаж: Новини.LIVE

Оформлення дарчої на нерухомість, що розташована на тимчасово окупованих територіях, залишається складним і неоднозначним питанням. Закон прямо не забороняє такі операції навіть під час воєнного стану. Водночас на практиці виникає багато обмежень і ризиків.

Вирішальну роль відіграє позиція нотаріуса та повнота документів, повідомляє Новини.LIVE з посиланням на юриста Владислава Дерія.

Чи можна оформити дарчу на майно на ТОТ

Воєнний стан не забороняє проводити державну реєстрацію прав власності, навіть якщо об’єкт знаходиться в окупації. Проте на практиці все впирається у готовність конкретного фахівця взяти на себе відповідальність.

"Якщо є документи про право власності на нерухомість і оформляти дарчу Ви будете в нотаріуса на підконтрольній території, то теоретично це можливо", — зазначає Дерій.

Однак експерт додає, що існують обґрунтовані сумніви щодо згоди реєстраторів на такі дії.

"Річ у тім, що практично неможливо перевірити насправді фізичну наявність цього майна і його стан, що ставить під сумнів дійсність такого правочину", — каже Дерій.

Як перевірити документи на нерухомість в окупації

Перш ніж планувати угоду, необхідно переконатися, що об’єкт відображається в українських базах даних. Якщо будинок чи квартира були зареєстровані до 2013 року, вони можуть бути відсутні в електронному реєстрі. У такому разі процедура значно ускладнюється, адже отримати паперову довідку з архіву БТІ на окупованій території неможливо.

Також важливо перевірити відсутність накладених арештів або заборон, додає фахівець.

Оформлення дарчої на житло на ТОТ

Найпершим кроком має бути розмова з профільним юристом. Не варто збирати папери навмання, оскільки кожна ситуація індивідуальна, особливо коли йдеться про спільне майно подружжя або частки дітей.

"Щоб не витрачати час на документи, які можуть виявитися непотрібними, варто насамперед звернутись до нотаріуса. Він оцінить вашу ситуацію, визначить перелік необхідних паперів, попередить про можливі труднощі", — радить Дерій.

Для візиту до нотаріуса вам знадобляться оригінали паспортів та кодів обох сторін. Обов'язковою є наявність правовстановлюючих документів: договорів купівлі-продажу, свідоцтв про спадщину або старих актів на землю.

Якщо ви даруєте будинок, потрібен технічний паспорт та витяг із земельного кадастру. Якщо майно купувалося у шлюбі, знадобиться офіційна згода чоловіка або дружини, навіть якщо вони перебувають за кордоном.

Реєстрація права власності на нерухоме майно

Фінальний етап — це підписання договору та внесення даних до Державного реєстру.

"Після реєстрації обдаровуваний отримує оригінал договору дарування; можна одразу замовити витяг із реєстру майнових прав — або в паперовому вигляді, або в електронному через Дію", — підсумував юрист.

Тільки після того, як нотаріус поставить свою печатку та оновить інформацію в системі, обдаровуваний стає повноправним власником.

