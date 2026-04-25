Дарение недвижимости: в каких случаях можно вернуть жилье

Многие считают, что договор дарения — это финальная точка, после которой имущество навсегда меняет собственника без всяких "но". Однако украинское законодательство оставляет за дарителем право на "откат" сделки в определенных критических ситуациях.

Редакция Новини.LIVE рассказывает со ссылкой на специалистов Департамента правового обеспечения Днепровского городского совета, в каких случаях даритель может вернуть себе квартиру.

Можно ли отменить дарение квартиры

Общее правило жесткое: договор дарения не разрывают по желанию одной стороны. Это безусловная сделка без требований и обязательств для одаряемого.

В то же время закон предусматривает несколько ситуаций, когда возврат все же возможен. Важнейшие из них:

совершение одаренным преступления против дарителя или его близких;

создание угрозы потери или уничтожения подаренного имущества;

небрежное отношение к вещам культурной ценности;

существенное ухудшение финансового состояния дарителя если передача еще не состоялась.

В случае смерти дарителя право требовать расторжения переходит к наследникам.

Читайте также:

Основания для расторжения договора дарения недвижимости

Кроме уголовных аспектов, существуют и имущественные риски. Вы можете обратиться в суд, если видите, что новый владелец обращается с квартирой ужасно. Это актуально, когда жилье имеет для вас огромную неимущественную ценность (например, родовое гнездо), а его превращают в руины или притон.

Также закон защищает культурное наследие: если квартира является памятником, а ее небрежно уничтожают, это прямой путь к отмене подарка. Главное условие здесь - объект должен физически существовать на момент обращения.

Если же квартиру уже продали третьим лицам, вернуть ее почти невозможно.

Как вернуть подаренную квартиру через суд

Процесс возврата всегда проходит через судебные залы, ведь в одностороннем порядке забрать подарок "просто потому, что передумал", нельзя. Важно помнить о сроках: общая исковая давность для расторжения договора дарения обычно составляет всего один год. Если этот срок пропущен без уважительных причин, шансы на успех тают.

После положительного решения суда одаряемый обязан вернуть квартиру в натуре — то есть именно то помещение, которое он получил, в том состоянии, в котором оно есть сейчас.

Можно ли отказаться от дарения квартиры в будущем

Бывают случаи, когда договор подписан с условием передачи имущества через определенное время. Здесь у дарителя есть "запасной выход": если после подписания бумаг его финансовое состояние критически ухудшилось (например, тяжелая болезнь или потеря единственного дохода), он имеет полное право отказаться от передачи квартиры.

С другой стороны, и тот, кому обещали подарок, может передумать до момента его принятия. Такие ситуации требуют грамотного документального подтверждения, чтобы избежать длительных судебных споров в будущем.

Как сообщали Новини.LIVE, переоформление недвижимости в оккупации через договор дарения юридически возможно, однако сопровождается многочисленными практическими преградами и рисками. Успех процедуры в основном зависит от готовности конкретного нотариуса взяться за дело и наличия полного пакета документов. Конечный результат определяется индивидуальным подходом специалиста к анализу текущей ситуации и правового статуса объекта.

Также Новини.LIVE рассказывали, что продажа подаренного жилья все еще сопровождается многими юридическими нюансами, о которых владельцы часто забывают. Несмотря на распространенный миф, статус "подарка" не дает автоматического освобождения от налогообложения, ведь финальная сумма сбора напрямую будет зависеть от количества проведенных операций и продолжительности владения объектом.