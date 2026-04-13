Дарственная на недвижимость на ВОТ: как оформить и кому могут отказать в 2026 году

Оформление дарственной на недвижимость, расположенную на временно оккупированных территориях, остается сложным и неоднозначным вопросом. Закон прямо не запрещает такие операции даже во время военного положения. В то же время на практике возникает много ограничений и рисков.

Решающую роль играет позиция нотариуса и полнота документов, сообщает Новини.LIVE со ссылкой на юриста Владислава Дерия.

Реклама

Можно ли оформить дарственную на имущество на ВОТ

Военное положение не запрещает проводить государственную регистрацию прав собственности, даже если объект находится в оккупации. Однако на практике все упирается в готовность конкретного специалиста взять на себя ответственность.

"Если есть документы о праве собственности на недвижимость и оформлять дарственную Вы будете у нотариуса на подконтрольной территории, то теоретически это возможно", — отмечает Дерий.

Реклама

Однако эксперт добавляет, что существуют обоснованные сомнения относительно согласия регистраторов на такие действия.

Реклама

"Дело в том, что практически невозможно проверить на самом деле физическое наличие этого имущества и его состояние, что ставит под сомнение действительность такой сделки", — говорит Дерий.

Как проверить документы на недвижимость в оккупации

Прежде чем планировать сделку, необходимо убедиться, что объект отображается в украинских базах данных. Если дом или квартира были зарегистрированы до 2013 года, они могут отсутствовать в электронном реестре. В таком случае процедура значительно усложняется, ведь получить бумажную справку из архива БТИ на оккупированной территории невозможно.

Также важно проверить отсутствие наложенных арестов или запретов, добавляет специалист.

Оформление дарственной на жилье на ВОТ

Первым шагом должен быть разговор с профильным юристом. Не стоит собирать бумаги наугад, поскольку каждая ситуация индивидуальна, особенно когда речь идет о совместном имуществе супругов или долях детей.

"Чтобы не тратить время на документы, которые могут оказаться ненужными, стоит прежде всего обратиться к нотариусу. Он оценит вашу ситуацию, определит перечень необходимых бумаг, предупредит о возможных трудностях", — советует Дерий.

Для визита к нотариусу вам понадобятся оригиналы паспортов и кодов обеих сторон. Обязательным является наличие правоустанавливающих документов: договоров купли-продажи, свидетельств о наследстве или старых актов на землю.

Если вы дарите дом, нужен технический паспорт и выписка из земельного кадастра. Если имущество покупалось в браке, понадобится официальное согласие мужа или жены, даже если они находятся за границей.

Регистрация права собственности на недвижимое имущество

Финальный этап — это подписание договора и внесение данных в Государственный реестр.

"После регистрации одаряемый получает оригинал договора дарения; можно сразу заказать выписку из реестра имущественных прав — или в бумажном виде, или в электронном через Дію", — подытожил юрист.

Только после того, как нотариус поставит свою печать и обновит информацию в системе, одаряемый становится полноправным владельцем.

Как сообщали Новини.LIVE, в 2026 году налоговая продолжает придирчиво следить за операциями с подаренной недвижимостью, поэтому не стоит рассчитывать на автоматические льготы. Чтобы избежать лишних расходов, важно учитывать количество сделок за год и срок пребывания имущества в собственности, поскольку именно эти факторы определяют размер налоговой нагрузки.

Также Новини.LIVE рассказывали, что хотя дарение недвижимости выглядит легким способом передачи имущества, такие сделки часто становятся причиной длительных судебных разбирательств из-за юридических ошибок или скрытых нюансов. Современная судебная практика свидетельствует о том, что служители Фемиды все тщательнее проверяют искренность намерений участников договора, а малейшие нарушения могут привести к аннулированию прав на жилье.