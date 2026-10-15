Ціни на житло в Буковелі взимку: скільки доведеться заплатити за проживання перед Новим роком

Туристи на відпочинку в Буковелі. Фото: УНІАН

Зимову поїздку до Буковеля можна спланувати так, щоб не переплачувати за проживання у святковий період. У грудні вартість номерів залежить від дат, категорії житла та умов розміщення.

Новини.LIVE порівняли опубліковані тарифи на сезон 2026-2027 і підрахували, у скільки обійдуться дві ночі на початку грудня та напередодні Нового року.

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Скільки коштують дві ночі в Буковелі у грудні

На початку грудня вартість проживання зазвичай нижча, ніж у період новорічних свят. Для прикладу, за опублікованими тарифами на сезон 2026/2027 дві ночі в економномері коштують 4 000 гривень, а у стандартному двомісному номері — 6 400 гривень.

За апартаменти-студіо на той самий період доведеться заплатити 11 000 гривень за дві ночі. Це приклади тарифів, а не середні ціни на все житло в Буковелі. Остаточна вартість залежить від обраних дат і наявності вільних номерів.

Як змінюються ціни перед Новим роком

У період із 25 грудня 2026 року до 3 січня 2027 року тарифи будуть суттєво вищими. За опублікованими цінами на проживання двох дорослих протягом двох ночей суми становлять:

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економномер — 8 000 гривень;

стандартний двомісний номер — 12 000 гривень;

номер із видом на гори — 13 600 гривень;

апартаменти-студіо — 18 000 гривень.

Порівняно з тарифами на початку грудня різниця за дві ночі становить 4 000 гривень для економномера, 5 600 гривень для стандартного номера та 7 000 гривень для апартаментів-студіо.

Це порівняння тарифів одного об'єкта розміщення. В інших готелях, апартаментах і приватних садибах ціни можуть відрізнятися, тому перед плануванням бюджету варто перевірити кілька пропозицій на однакові дати.

Як заощадити на житлі в Буковелі

Є кілька способів зменшити витрати на зимову поїздку:

Обрати дати до святкового ажіотажу. На прикладі наведених тарифів проживання на початку грудня обходиться дешевше, ніж у період Нового року. Порівняти житло в різних частинах курорту. Варіанти в сусідніх населених пунктах можуть коштувати менше, але потрібно враховувати витрати на дорогу до підйомників. Порахувати повну вартість. До ціни за номер варто додати транспорт, харчування та послуги, які не входять у проживання. Перевірити умови раннього бронювання. На зимовий сезон 2026/2027 курорт оголошував пропозиції зі знижками до 30%. Такі умови не поширюються автоматично на всі варіанти житла, тому перед розрахунками потрібно перевірити правила конкретної пропозиції.

Дві ночі в економномері за наведеними тарифами коштують 4 000 гривень на початку грудня та 8 000 гривень у святковий період. Якщо дати поїздки не прив'язані до Нового року, вибір іншого періоду може допомогти заощадити кілька тисяч гривень на проживанні.

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