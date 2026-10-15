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Головна Ринок нерухомості Де дешевше жити в Буковелі у грудні: різниця в ціні сягає 7 000 гривень

Де дешевше жити в Буковелі у грудні: різниця в ціні сягає 7 000 гривень

Ua ru
15 жовтня 2026 20:08
Ціни на житло в Буковелі взимку: скільки доведеться заплатити за проживання перед Новим роком
Туристи на відпочинку в Буковелі. Фото: УНІАН

Зимову поїздку до Буковеля можна спланувати так, щоб не переплачувати за проживання у святковий період. У грудні вартість номерів залежить від дат, категорії житла та умов розміщення.

Новини.LIVE порівняли опубліковані тарифи на сезон 2026-2027 і підрахували, у скільки обійдуться дві ночі на початку грудня та напередодні Нового року.

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Скільки коштують дві ночі в Буковелі у грудні

На початку грудня вартість проживання зазвичай нижча, ніж у період новорічних свят. Для прикладу, за опублікованими тарифами на сезон 2026/2027 дві ночі в економномері коштують 4 000 гривень, а у стандартному двомісному номері — 6 400 гривень.

За апартаменти-студіо на той самий період доведеться заплатити 11 000 гривень за дві ночі. Це приклади тарифів, а не середні ціни на все житло в Буковелі. Остаточна вартість залежить від обраних дат і наявності вільних номерів.

Як змінюються ціни перед Новим роком

У період із 25 грудня 2026 року до 3 січня 2027 року тарифи будуть суттєво вищими. За опублікованими цінами на проживання двох дорослих протягом двох ночей суми становлять:

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  • економномер — 8 000 гривень;
  • стандартний двомісний номер — 12 000 гривень;
  • номер із видом на гори — 13 600 гривень;
  • апартаменти-студіо — 18 000 гривень.

Порівняно з тарифами на початку грудня різниця за дві ночі становить 4 000 гривень для економномера, 5 600 гривень для стандартного номера та 7 000 гривень для апартаментів-студіо.

Це порівняння тарифів одного об'єкта розміщення. В інших готелях, апартаментах і приватних садибах ціни можуть відрізнятися, тому перед плануванням бюджету варто перевірити кілька пропозицій на однакові дати.

Як заощадити на житлі в Буковелі

Є кілька способів зменшити витрати на зимову поїздку:

  1. Обрати дати до святкового ажіотажу. На прикладі наведених тарифів проживання на початку грудня обходиться дешевше, ніж у період Нового року.
  2. Порівняти житло в різних частинах курорту. Варіанти в сусідніх населених пунктах можуть коштувати менше, але потрібно враховувати витрати на дорогу до підйомників.
  3. Порахувати повну вартість. До ціни за номер варто додати транспорт, харчування та послуги, які не входять у проживання.
  4. Перевірити умови раннього бронювання. На зимовий сезон 2026/2027 курорт оголошував пропозиції зі знижками до 30%. Такі умови не поширюються автоматично на всі варіанти житла, тому перед розрахунками потрібно перевірити правила конкретної пропозиції.

Дві ночі в економномері за наведеними тарифами коштують 4 000 гривень на початку грудня та 8 000 гривень у святковий період. Якщо дати поїздки не прив'язані до Нового року, вибір іншого періоду може допомогти заощадити кілька тисяч гривень на проживанні.

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Буковель житло оренда вартість відпочинок в Україні
Тихолаз Яна - редактор
Автор:
Тихолаз Яна

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