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Главная Рынок недвижимости Где дешевле жить в Буковеле в декабре: разница в цене достигает 7 000 гривен

Где дешевле жить в Буковеле в декабре: разница в цене достигает 7 000 гривен

Ua ru
15 октября 2026 20:08
Цены на жилье в Буковеле зимой: сколько придется заплатить за проживание перед Новым годом
Туристы на отдыхе в Буковеле. Фото: УНИАН

Зимнюю поездку в Буковель можно спланировать так, чтобы не переплачивать за проживание в праздничный период. В декабре стоимость номеров зависит от дат, категории жилья и условий размещения.

Новини.LIVE сравнили опубликованные тарифы на сезон 2026–2027 и подсчитали, во сколько обойдутся две ночи в начале декабря и в канун Нового года.

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Сколько стоят две ночи в Буковеле в декабре

В начале декабря стоимость проживания обычно ниже, чем в период новогодних праздников. Например, согласно опубликованным тарифам на сезон 2026/2027 две ночи в эконом-номере стоят 4 000 гривен, а в стандартном двухместном номере — 6 400 гривен.

За апартаменты-студио на тот же период придется заплатить 11 000 гривен за две ночи. Это примеры тарифов, а не средние цены на все жилье в Буковеле. Окончательная стоимость зависит от выбранных дат и наличия свободных номеров.

Как меняются цены перед Новым годом

В период с 25 декабря 2026 года по 3 января 2027 года тарифы будут значительно выше. Согласно опубликованным ценам на проживание двух взрослых в течение двух ночей суммы составляют:

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  • эконом-номер — 8 000 гривен;
  • стандартный двухместный номер — 12 000 гривен;
  • номер с видом на горы — 13 600 гривен;
  • апартаменты-студио — 18 000 гривен.

По сравнению с тарифами в начале декабря разница за две ночи составляет 4 000 гривен для эконом-номера, 5 600 гривен для стандартного номера и 7 000 гривен для апартаментов-студио.

Это сравнение тарифов одного объекта размещения. В других отелях, апартаментах и частных усадьбах цены могут отличаться, поэтому перед планированием бюджета стоит проверить несколько предложений на одни и те же даты.

Как сэкономить на проживании в Буковеле

Есть несколько способов сократить расходы на зимнюю поездку:

  1. Выбрать даты до праздничного ажиотажа. Судя по приведенным тарифам, проживание в начале декабря обходится дешевле, чем в период Нового года.
  2. Сравнить жилье в разных частях курорта. Варианты в соседних населенных пунктах могут стоить дешевле, но нужно учитывать расходы на дорогу до подъемников.
  3. Рассчитать полную стоимость. К цене за номер стоит добавить транспорт, питание и услуги, которые не входят в стоимость проживания.
  4. Проверить условия раннего бронирования. На зимний сезон 2026/2027 курорт объявлял предложения со скидками до 30%. Такие условия не распространяются автоматически на все варианты жилья, поэтому перед расчетами нужно проверить правила конкретного предложения.

Две ночи в эконом-номере по указанным тарифам стоят 4 000 гривен в начале декабря и 8 000 гривен в праздничный период. Если даты поездки не привязаны к Новому году, выбор другого периода может помочь сэкономить несколько тысяч гривен на проживании.

Ранее Новини.LIVE сообщали, что дом у Дуная в Сербии продают за 10 тысяч евро. Низкая цена имеет важный нюанс: старое здание требует сноса, поэтому будущему владельцу придется потратиться на подготовку участка и новое строительство. Подобные предложения показывают, почему перед покупкой недвижимости важно учитывать не только первоначальную стоимость, но и дополнительные расходы.

Также Новини.LIVE сообщали, сколько стоит необычное жилье на воде в Украине. Содержание такого дома зависит от его оснащения, коммуникаций и места стоянки. Этот пример напоминает, что при планировании расходов на недвижимость следует оценивать не только цену самого объекта, но и стоимость его дальнейшего использования.

Буковель жилье аренда стоимость отдых в Украине
Тихолаз Яна - редактор
Автор:
Тихолаз Яна

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