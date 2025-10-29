Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Спорт Контекст Відео
ПсихологіяСмакМода та красаШтабМандриTravelFashionТуризмРецептиДімРинок нерухомостіАвтоЕкономікаУкраїнаЗдоров'я +ТехноНовини дняРецепти АрхівПсихологія 2025СпортШоу-бізнесАрміяШоу-бізнес 1МедцентрДім та городITПромоНерухомістьЕксклюзивГороскопЄвробаченняВалютаКіноВійськоХронікиВійнаЗіркиАктуальноВійськова економікаІндустріїШоу та зіркиТЦККіно та серіалиСвітВійськовийЛайфхакиСьогодніВійна 2024ГрошіНаукаСвітлоЇжаМобілізаціяРинок праціWowЗСУФінансистТвариниСадSuperКурсСуспільствоПодіїКомбатДемобілізаціяSmartЕкономіка 2024БоксПсихологія1Здоров'яСвята1Євробачення1МетеоПогодаУкраїна АрхівШоу-бізнес --ТЦК та СПРезервОгоЕкономістПолітикакухняСвятаЛайфстайлLifeТехнологіїФінансиІнвестиціїДім 2024ЛьвівМода

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армія
Військова економіка
Гороскоп
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Інвестиції
Індустрії
Кіно та серіали
Львів
Мандри
Медцентр
Метео
Мобілізація
Мода та краса
Новини дня
Промо
Психологія
Ринок нерухомості
Ринок праці
Свята
Смак
Спорт
Технології
ТЦК
Фінанси
Хроніки
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна Ринок нерухомості Де в Україні частіше купують квартири — популярні райони міст

Де в Україні частіше купують квартири — популярні райони міст

Ua ru
Дата публікації: 29 жовтня 2025 17:05
Оновлено: 18:06
Найпопулярніші райони Києва, Львова, Одеси та Дніпра для купівлі квартир — де найбільший попит
Багатоповерхівка у Києві. Фото: Новини.LIVE

Попри війну, українці продовжують купувати квартири, і у більшості міст ринок житла залишається стабільним. Але у великих містах України у покупців є свої вподобання щодо конкретних районів.

Аналітики OLX Нерухомість дослідили найпопулярніші райони для купівлі на вторинному ринку житла у Києві, Львові, Одесі та Дніпрі. Хоча загальний попит у містах стабільний, у певних районах Києва та Львова зафіксовано майже подвійне зростання інтересу.

Реклама
Читайте також:

"Попит на купівлю житла у великих містах України залишається відносно стабільним. Найпомітніше зростання фіксується у Львові, а також частково у Києві. Водночас Одеса і Дніпро зберігають торішній рівень активності без суттєвих змін", — зазначають експерти.

Райони Києва з найбільшим попитом на квартири

У столиці ринок житла залишається активним, але з чітким зростанням попиту в окремих районах.

Лідером став Деснянський район, де у вересні 2025 року зафіксовано 10 відгуків на одне оголошення — проти 6 торік. Далі в рейтингу:

  • Святошинський район — 7 відгуків;
  • Оболонський район — 7 відгуків;
  • Дніпровський та Дарницький райони — 6 відгуків;
  • Подільський, Голосіївський, Шевченківський райони — 5 відгуків.

Найменше активності покупців спостерігалося у Солом’янському районі (4 відгуки) та Печерському районі (3 відгуки).

Популярні райони Львова, де купують квартири 

Львів став абсолютним лідером за темпами зростання інтересу до житла.
У Франківському районі кількість відгуків на оголошення зросла з 7 до 15 за рік. Високі показники мають:

  • Личаківський район — 13 відгуків;
  • Залізничний район — 11 відгуків;
  • Шевченківський район — 10 відгуків;
  • Галицький район — 9 відгуків.

Єдиним районом зі спадом став Сихівський — 6 відгуків проти 8 торік.

Райони Одеси з високим попитом на квартири

В Одесі суттєвих змін не відбулося. Попит на купівлю житла залишається на рівні 2024 року. Найпопулярніші райони:

  • Київський район Одеси — 3 відгуки на оголошення;
  • Приморський район Одеси — 3 відгуки;
  • Хаджибейський район Одеси — 3 відгуки.

Невелике зниження зафіксовано у Пересипському районі — 2 відгуки проти 3 торік.

Ринок міста демонструє стабільність: ціни й попит рухаються у вузькому коридорі без різких коливань, зазначають експерти.

Де в Дніпрі найчастіше купують квартири

Ринок нерухомості у Дніпрі залишається врівноваженим. Найактивнішими залишаються Самарський, Соборний, Центральний, Чечелівський, Шевченківський райони — по 3 відгуки на одне оголошення.

У Новокодацькому районі попит зріс — 5 відгуків проти 4 торік, тоді як в Індустріальному та Амур-Нижньодніпровському районах попит знизився до 3 відгуків.

Ринок Дніпра показує стабільність із невеликими локальними коливаннями.

Тенденції купівлі житла у містах-мільйонниках

Аналітики OLX Нерухомість відзначають кілька тенденцій:

  1. Найбільше зростання попиту спостерігається у Львові — попит майже подвоївся.
  2. Київ демонструє помірне, але стабільне зростання у середньоцінових районах.
  3. Одеса та Дніпро зберігають баланс між попитом і пропозицією.
  4. Покупці все частіше шукають житло не лише за містом, а й за районом з комфортом і транспортом.

Загалом ринок квартир в Україні у 2025 році залишається активним і прогнозовано рухається до відновлення після попередніх коливань, констатують фахівці.

Як повідомлялось, при зміні власника житла завжди актуальним є питання термінів його звільнення продавцем. Хоча здається, що все очевидно — після продажу квартира має бути одразу вільна, насправді ситуація складна через відсутність чітко встановленого законом строку для переїзду.

Також ми розповідали, що в Україні у 2025 році продаж нерухомості обкладається податками, проте законодавство передбачає пільги, які дають змогу значно зменшити або навіть повністю уникнути цих витрат. Такі вигідні умови стосуються окремих категорій продавців, типів майна чи певних обставин його продажу.

нерухомість житло купити квартиру купити житло в Києві купити житло у Львові
Катерина Балаєва - редактор
Автор:
Катерина Балаєва
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації