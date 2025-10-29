Найпопулярніші райони Києва, Львова, Одеси та Дніпра для купівлі квартир — де найбільший попит

Багатоповерхівка у Києві. Фото: Новини.LIVE

Попри війну, українці продовжують купувати квартири, і у більшості міст ринок житла залишається стабільним. Але у великих містах України у покупців є свої вподобання щодо конкретних районів.

Аналітики OLX Нерухомість дослідили найпопулярніші райони для купівлі на вторинному ринку житла у Києві, Львові, Одесі та Дніпрі. Хоча загальний попит у містах стабільний, у певних районах Києва та Львова зафіксовано майже подвійне зростання інтересу.

"Попит на купівлю житла у великих містах України залишається відносно стабільним. Найпомітніше зростання фіксується у Львові, а також частково у Києві. Водночас Одеса і Дніпро зберігають торішній рівень активності без суттєвих змін", — зазначають експерти.

Райони Києва з найбільшим попитом на квартири

У столиці ринок житла залишається активним, але з чітким зростанням попиту в окремих районах.

Лідером став Деснянський район, де у вересні 2025 року зафіксовано 10 відгуків на одне оголошення — проти 6 торік. Далі в рейтингу:

Святошинський район — 7 відгуків;

Оболонський район — 7 відгуків;

Дніпровський та Дарницький райони — 6 відгуків;

Подільський, Голосіївський, Шевченківський райони — 5 відгуків.

Найменше активності покупців спостерігалося у Солом’янському районі (4 відгуки) та Печерському районі (3 відгуки).

Популярні райони Львова, де купують квартири

Львів став абсолютним лідером за темпами зростання інтересу до житла.

У Франківському районі кількість відгуків на оголошення зросла з 7 до 15 за рік. Високі показники мають:

Личаківський район — 13 відгуків;

Залізничний район — 11 відгуків;

Шевченківський район — 10 відгуків;

Галицький район — 9 відгуків.

Єдиним районом зі спадом став Сихівський — 6 відгуків проти 8 торік.

Райони Одеси з високим попитом на квартири

В Одесі суттєвих змін не відбулося. Попит на купівлю житла залишається на рівні 2024 року. Найпопулярніші райони:

Київський район Одеси — 3 відгуки на оголошення;

Приморський район Одеси — 3 відгуки;

Хаджибейський район Одеси — 3 відгуки.

Невелике зниження зафіксовано у Пересипському районі — 2 відгуки проти 3 торік.

Ринок міста демонструє стабільність: ціни й попит рухаються у вузькому коридорі без різких коливань, зазначають експерти.

Де в Дніпрі найчастіше купують квартири

Ринок нерухомості у Дніпрі залишається врівноваженим. Найактивнішими залишаються Самарський, Соборний, Центральний, Чечелівський, Шевченківський райони — по 3 відгуки на одне оголошення.

У Новокодацькому районі попит зріс — 5 відгуків проти 4 торік, тоді як в Індустріальному та Амур-Нижньодніпровському районах попит знизився до 3 відгуків.

Ринок Дніпра показує стабільність із невеликими локальними коливаннями.

Тенденції купівлі житла у містах-мільйонниках

Аналітики OLX Нерухомість відзначають кілька тенденцій:

Найбільше зростання попиту спостерігається у Львові — попит майже подвоївся. Київ демонструє помірне, але стабільне зростання у середньоцінових районах. Одеса та Дніпро зберігають баланс між попитом і пропозицією. Покупці все частіше шукають житло не лише за містом, а й за районом з комфортом і транспортом.

Загалом ринок квартир в Україні у 2025 році залишається активним і прогнозовано рухається до відновлення після попередніх коливань, констатують фахівці.

