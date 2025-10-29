Самые популярные районы Киева, Львова, Одессы и Днепра для покупки квартир — где наибольший спрос

Многоэтажка в Киеве. Фото: Новини.LIVE

Несмотря на войну, украинцы продолжают покупать квартиры и в большинстве городов рынок жилья остается стабильным. Но в крупных городах Украины у покупателей есть свои предпочтения относительно конкретных районов.

Аналитики OLX Недвижимость исследовали самые популярные районы для покупки на вторичном рынке жилья в Киеве, Львове, Одессе и Днепре. Хотя общий спрос в городах стабилен, в определенных районах Киева и Львова зафиксирован почти двойной рост интереса.

"Спрос на покупку жилья в крупных городах Украины остается относительно стабильным. Заметный рост фиксируется во Львове, а также частично в Киеве. В то же время Одесса и Днепр сохраняют прошлогодний уровень активности без существенных изменений", — отмечают эксперты.

Районы Киева с наибольшим спросом на квартиры

В столице рынок жилья остается активным, но с четким ростом спроса в отдельных районах.

Лидером стал Деснянский район, где в сентябре 2025 года зафиксировано 10 откликов на одно объявление — против 6 в прошлом году. Далее в рейтинге:

Святошинский район — 7 отзывов;

Оболонский район — 7 отзывов;

Днепровский и Дарницкий районы — 6 отзывов;

Подольский, Голосеевский, Шевченковский районы — 5 отзывов.

Меньше всего активности покупателей наблюдалось в Соломенском районе (4 отзыва) и Печерском районе (3 отзыва).

Популярные районы Львова, где покупают квартиры

Львов стал абсолютным лидером по темпам роста интереса к жилью.

Во Франковском районе количество откликов на объявления выросло с 7 до 15 за год. Высокие показатели имеют:

Лычаковский район — 13 откликов;

Зализничный район — 11 отзывов;

Шевченковский район — 10 отзывов;

Галицкий район — 9 отзывов.

Единственным районом со спадом стал Сыховский — 6 отзывов против 8 в прошлом году.

Районы Одессы с высоким спросом на квартиры

В Одессе существенных изменений не произошло. Спрос на покупку жилья остается на уровне 2024 года. Самые популярные районы:

Киевский район Одессы — 3 отклика на объявление;

Приморский район Одессы — 3 отклика на объявление;

Хаджибейский район Одессы — 3 отклика.

Небольшое снижение зафиксировано в Пересыпском районе - 2 отклика против 3 в прошлом году.

Рынок города демонстрирует стабильность: цены и спрос движутся в узком коридоре без резких колебаний, отмечают эксперты.

Где в Днепре чаще всего покупают квартиры

Рынок недвижимости в Днепре остается уравновешенным. Самыми активными остаются Самарский, Соборный, Центральный, Чечеловский, Шевченковский районы — по 3 отклика на одно объявление.

В Новокодакском районе спрос вырос — 5 откликов против 4 в прошлом году, тогда как в Индустриальном и Амур-Нижнеднепровском районах спрос снизился до 3 откликов.

Рынок Днепра показывает стабильность с небольшими локальными колебаниями.

Тенденции покупки жилья в городах-миллионниках

Аналитики OLX Недвижимость отмечают несколько тенденций:

Наибольший рост спроса наблюдается во Львове — спрос почти удвоился. Киев демонстрирует умеренный, но стабильный рост в среднеценовых районах. Одесса и Днепр сохраняют баланс между спросом и предложением. Покупатели все чаще ищут жилье не только за городом, но и по району с комфортом и транспортом.

В целом рынок квартир в Украине в 2025 году остается активным и прогнозируемо движется к восстановлению после предыдущих колебаний, констатируют специалисты.

