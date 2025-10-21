Власники нерухомості можуть заробити більше — як продати квартиру в рази дорожче

Багатоповерхівка у Києві. Фото: Новини.LIVE

Коли мова йде про вартість житла, більшість одразу згадує площу, кількість кімнат, район чи якість ремонту. Але насправді ціна формується складніше. Є десятки дрібних, але важливих чинників, які можуть як підвищити, так і суттєво знизити ринкову вартість квартири.

Іноді навіть невеликі покращення можуть значно підвищити вартість квартири, наголошують фахівці АН City Live.

Як балкон впливає на ціну квартири

Балкон — це не просто місце для сушіння білизни чи зберігання речей. У сучасному житлі він сприймається як додатковий простір.

Квартира з доглянутим, заскленим балконом може коштувати дорожче на 5-10%. Натомість старий балкон, заставлений мотлохом, створює відчуття занедбаності й може відлякати потенційних покупців.

Підвал або кладова підвищує вартість житла

Додаткове місце для зберігання завжди ціниться. Сухий, закритий підвал чи окрема кладовка — великий плюс, особливо для родин із дітьми.

"Це не лише комфорт, а й елемент безпеки та порядку, який додає кілька тисяч гривень до вартості житла", — кажуть експерти.

Як вид з вікна впливає на ціну нерухомості

Психологи кажуть: люди готові платити більше за гарні краєвиди. Панорама на парк, озеро чи гори автоматично додає ціні 5-15%.

А ось вигляд на сміттєві баки чи шумну дорогу — навпаки, може знизити ціну навіть на десятину.

Сторона світла і ціна квартири

Квартири з вікнами на південь або схід більш сонячні, теплі та комфортні. Узимку це економія на опаленні, а влітку — приємне природне освітлення. Саме тому така нерухомість зазвичай дорожча на 3-7%.

Поверх і ліфт впливають на вартість квартири

Високі поверхи без ліфта — серйозний мінус. У будинках радянського типу п’ятий поверх без підйомника може знизити ціну квартири на 10-15%.

Натомість сучасний будинок із двома ліфтами та чистим під’їздом — додаткова перевага для покупця.

Як якість інтернету впливає на попит

Поганий мобільний зв’язок або нестабільний інтернет — причина, чому багато покупців відмовляються від потенційно гарної квартири.

Для людей, що працюють віддалено, це один із ключових критеріїв вибору.

Як паркомісце додає ціні квартири

У великих містах наявність зручного паркомісця може підняти ціну житла на 10-20%.

Навіть звичайний двір із охороною або шлагбаумом створює відчуття безпеки та комфорту, що позитивно впливає на рішення покупця.

Мікроклімат будинку і його вплив на ціну житла

Сирість, грибок або затхлість — це не просто косметичні проблеми. Вони сигналізують про порушення вентиляції чи гідроізоляції, і можуть відлякати покупців.

Добрий мікроклімат, навпаки, створює відчуття затишку і здорового простору.

Як стан під’їзду впливає на ціну квартири

Купівля квартири починається з входу. Чистий під’їзд, справні двері, відремонтовані сходи формують довіру до всього будинку.

І навпаки — бруд, старі двері й запах сирості можуть знизити ринкову ціну навіть на 5%.

Енергоефективність будинку і ціна житла

Сьогодні покупці все частіше дивляться на рахунки за комуналку. Тому утеплення фасаду, нові вікна, індивідуальне опалення чи тепловий лічильник — це не просто зручність, а інвестиція.

Енергоефективне житло продається швидше й дорожче, особливо у великих містах, зазначають фахівці.

