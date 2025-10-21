Власники нерухомості можуть заробити більше — як продати квартиру в рази дорожче

Вигідна угода — які дрібниці підвищать ціну квартири в рази
Коли мова йде про вартість житла, більшість одразу згадує площу, кількість кімнат, район чи якість ремонту. Але насправді ціна формується складніше. Є десятки дрібних, але важливих чинників, які можуть як підвищити, так і суттєво знизити ринкову вартість квартири.
Іноді навіть невеликі покращення можуть значно підвищити вартість квартири, наголошують фахівці АН City Live.
Як балкон впливає на ціну квартири
Балкон — це не просто місце для сушіння білизни чи зберігання речей. У сучасному житлі він сприймається як додатковий простір.
Квартира з доглянутим, заскленим балконом може коштувати дорожче на 5-10%. Натомість старий балкон, заставлений мотлохом, створює відчуття занедбаності й може відлякати потенційних покупців.
Підвал або кладова підвищує вартість житла
Додаткове місце для зберігання завжди ціниться. Сухий, закритий підвал чи окрема кладовка — великий плюс, особливо для родин із дітьми.
"Це не лише комфорт, а й елемент безпеки та порядку, який додає кілька тисяч гривень до вартості житла", — кажуть експерти.
Як вид з вікна впливає на ціну нерухомості
Психологи кажуть: люди готові платити більше за гарні краєвиди. Панорама на парк, озеро чи гори автоматично додає ціні 5-15%.
А ось вигляд на сміттєві баки чи шумну дорогу — навпаки, може знизити ціну навіть на десятину.
Сторона світла і ціна квартири
Квартири з вікнами на південь або схід більш сонячні, теплі та комфортні. Узимку це економія на опаленні, а влітку — приємне природне освітлення. Саме тому така нерухомість зазвичай дорожча на 3-7%.
Поверх і ліфт впливають на вартість квартири
Високі поверхи без ліфта — серйозний мінус. У будинках радянського типу п’ятий поверх без підйомника може знизити ціну квартири на 10-15%.
Натомість сучасний будинок із двома ліфтами та чистим під’їздом — додаткова перевага для покупця.
Як якість інтернету впливає на попит
Поганий мобільний зв’язок або нестабільний інтернет — причина, чому багато покупців відмовляються від потенційно гарної квартири.
Для людей, що працюють віддалено, це один із ключових критеріїв вибору.
Як паркомісце додає ціні квартири
У великих містах наявність зручного паркомісця може підняти ціну житла на 10-20%.
Навіть звичайний двір із охороною або шлагбаумом створює відчуття безпеки та комфорту, що позитивно впливає на рішення покупця.
Мікроклімат будинку і його вплив на ціну житла
Сирість, грибок або затхлість — це не просто косметичні проблеми. Вони сигналізують про порушення вентиляції чи гідроізоляції, і можуть відлякати покупців.
Добрий мікроклімат, навпаки, створює відчуття затишку і здорового простору.
Як стан під’їзду впливає на ціну квартири
Купівля квартири починається з входу. Чистий під’їзд, справні двері, відремонтовані сходи формують довіру до всього будинку.
І навпаки — бруд, старі двері й запах сирості можуть знизити ринкову ціну навіть на 5%.
Енергоефективність будинку і ціна житла
Сьогодні покупці все частіше дивляться на рахунки за комуналку. Тому утеплення фасаду, нові вікна, індивідуальне опалення чи тепловий лічильник — це не просто зручність, а інвестиція.
Енергоефективне житло продається швидше й дорожче, особливо у великих містах, зазначають фахівці.
