Багатоповерхівки в Києві. Фото: Новини.LIVE

Службове житло рятувальників після звільнення може опинитися під загрозою: частині доведеться залишити квартири, тоді як інші зможуть зберегти право на помешкання або отримати його у власність. Закон також передбачає житлові гарантії для родин загиблих працівників.

Про це розповідає Новини.LIVE з посиланням на Судово-юридичну газету.

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Кого з рятувальників можуть виселити зі службового житла

Відповідно до статті 119 Кодексу цивільного захисту України, звільнення осіб рядового та начальницького складу служби цивільного захисту є підставою для припинення права користування службовим житлом та виселення відповідно до законодавства.

Це правило стосується тих, хто не належить до категорій, для яких передбачені окремі житлові гарантії. Тобто сам факт тривалого проживання у службовій квартирі не гарантує можливості залишитися там після припинення служби.

Кому дозволять зберегти житлові права після звільнення

Законодавство передбачає винятки для окремих категорій рятувальників та їхніх родин. Зокрема, підставою для збереження житлових гарантій є:

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вислуга на службі 20 років і більше та звільнення за станом здоров'я;

вислуга від 20 років і звільнення за віком;

вислуга від 20 років і звільнення через скорочення штату або проведення інших організаційних заходів;

встановлення інвалідності I або II групи;

загибель, смерть або зникнення безвісти рятувальника під час виконання службових обов'язків — для членів його сім'ї.

Водночас збереження житлових прав не означає автоматичного переходу службової квартири у приватну власність. Йдеться про передбачені законом гарантії щодо користування житлом або подальшого житлового забезпечення.

Окремо закон захищає людей, які перебувають на квартирному обліку та потребують поліпшення житлових умов. Якщо вони звільняються за станом здоров'я, за віком або через скорочення штату, то можуть залишатися на такому обліку до отримання житла з державного житлового фонду або відповідної грошової компенсації.

Коли рятувальникам виплачують компенсацію за оренду

Під час проходження служби держава повинна забезпечувати осіб рядового та начальницького складу цивільного захисту житлом. Якщо у відповідного органу чи підрозділу немає вільного службового помешкання або місця в гуртожитку, рятувальник за власним бажанням може отримувати грошову компенсацію за піднайом або оренду житла.

Такі виплати здійснюються за рахунок державного бюджету. Їхній порядок, розмір та умови визначає Кабінет Міністрів України.

Важливо розрізняти компенсацію за оренду та грошову компенсацію за належне для отримання житло. Перша виплачується за відсутності вільного службового помешкання під час проходження служби. Друга стосується житлового забезпечення окремих категорій громадян, які мають відповідне право за законом.

Тому звільнення зі служби саме по собі не дає права продовжувати отримувати компенсацію за оренду на тих самих умовах. Натомість окремі категорії звільнених рятувальників можуть зберігати право на житлове забезпечення або отримання компенсації за належне їм житло.

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