Многоэтажные дома в Киеве. Фото: Новини.LIVE

Служебное жилье спасателей после увольнения может оказаться под угрозой: некоторым придется покинуть квартиры, в то время как другие смогут сохранить право на жилье или получить его в собственность. Закон также предусматривает жилищные гарантии для семей погибших сотрудников.

Об этом сообщает Новини.LIVE со ссылкой на Судебно-юридическую газету.

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Кого из спасателей могут выселить из служебного жилья

В соответствии со статьей 119 Кодекса гражданской защиты Украины увольнение лиц рядового и начальствующего состава службы гражданской защиты является основанием для прекращения права пользования служебным жильем и выселения в соответствии с законодательством.

Это правило касается тех, кто не относится к категориям, для которых предусмотрены отдельные жилищные гарантии. То есть сам факт длительного проживания в служебной квартире не гарантирует возможности остаться там после увольнения со службы.

Кому позволят сохранить жилищные права после увольнения

Законодательство предусматривает исключения для отдельных категорий спасателей и их семей. В частности, основанием для сохранения жилищных гарантий являются:

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стаж службы 20 лет и более и увольнение по состоянию здоровья;

стаж от 20 лет и увольнение по возрасту;

стаж от 20 лет и увольнение в связи с сокращением штата или проведением других организационных мероприятий;

установление инвалидности I или II группы;

гибель, смерть или пропажа без вести спасателя при исполнении служебных обязанностей — для членов его семьи.

В то же время сохранение жилищных прав не означает автоматического перехода служебной квартиры в частную собственность. Речь идет о предусмотренных законом гарантиях пользования жильем или дальнейшего жилищного обеспечения.

Отдельно закон защищает людей, состоящих на квартирном учете и нуждающихся в улучшении жилищных условий. Если они увольняются по состоянию здоровья, по возрасту или в связи с сокращением штата, то могут оставаться на таком учете до получения жилья из государственного жилищного фонда или соответствующей денежной компенсации.

Когда спасателям выплачивают компенсацию за аренду

Во время прохождения службы государство должно обеспечивать лиц рядового и начальствующего состава гражданской защиты жильем. Если у соответствующего органа или подразделения нет свободного служебного жилья или места в общежитии, спасатель по собственному желанию может получать денежную компенсацию за субаренду или аренду жилья.

Такие выплаты осуществляются за счет государственного бюджета. Их порядок, размер и условия определяет Кабинет Министров Украины.

Важно различать компенсацию за аренду и денежную компенсацию за жилье, которое должно быть предоставлено. Первая выплачивается при отсутствии свободного служебного жилья во время прохождения службы. Вторая касается жилищного обеспечения отдельных категорий граждан, имеющих соответствующее право по закону.

Поэтому увольнение со службы само по себе не дает права продолжать получать компенсацию за аренду на тех же условиях. Зато отдельные категории уволенных спасателей могут сохранять право на жилищное обеспечение или получение компенсации за положенное им жилье.

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