Сучасний приватний будинок. Фото: Magnific

За ціну одного приватного будинку на Київщині можна придбати кілька об'єктів у найдешевших регіонах України. Різниця в медіанній вартості перевищує 112 тисяч доларів, а темпи подорожчання нового житла в окремих областях уже сягають 14% за рік.

Про це розповідає Новини.LIVE з посиланням на дані DIM.RIA.

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Де в Україні найбільше подорожчали приватні будинки

На первинному ринку серед трьох порівнюваних регіонів найбільше за рік зросла вартість квадратного метра на Київщині — на 14%, до 966 доларів.

У столиці квадратний метр нового приватного будинку коштує 1 020 доларів, що на 6,5% більше, ніж торік. На Львівщині показник становить 1 192 долари, а річне подорожчання сягає 9%.

На вторинному ринку динаміка відрізняється. У Київській області квадратний метр коштує 1 020 доларів, що на 7% більше за торішній показник. На Львівщині ціна зросла на 11% — до 737 доларів. Натомість у Києві зафіксували зниження на 1,5% — до 1 376 доларів за квадратний метр.

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Скільки коштують будинки в різних областях України

Найвища медіанна вартість приватних будинків на вторинному ринку зафіксована на Київщині — 124 тисячі доларів. Це найбільший показник серед регіонів, наведених у дослідженні.

Також до областей із найдорожчими будинками належать:

Львівська область — 97 тисяч доларів;

Івано-Франківська область — 95 тисяч доларів.

На протилежному кінці цінового діапазону — Чернігівщина, де медіанна вартість приватного будинку становить лише 11,8 тисячі доларів.

У Миколаївській, Сумській та Кіровоградській областях за таку нерухомість у середньому просять від 16 до 17,5 тисячі доларів.

Різниця між Київщиною та Чернігівщиною перевищує 112 тисяч доларів. За бюджет одного будинку в найдорожчому регіоні покупець може розглядати одразу кілька об'єктів у найдешевших областях.

Де українці найчастіше шукають приватні будинки

На вторинному ринку найбільший попит на приватні будинки спостерігається у Вінницькій, Київській, Хмельницькій, Тернопільській та Одеській областях.

Поблизу столиці покупці нових будинків найчастіше розглядають Ірпінь, Бучу, Милу та Ходосівку. На вторинному ринку популярністю користується також Білогородка.

Що важливо покупцям приватних будинків

Під час вибору житла в котеджних містечках покупці дедалі більше уваги приділяють безпеці та автономності. Серед важливих критеріїв — наявність укриття, резервного електропостачання, незалежних систем водопостачання та каналізації, цілодобового відеоспостереження і пропускного режиму.

За словами комерційної директорки компанії German Development Standards (GDS) Анни Анісімової, покупцям уже недостатньо візуалізацій майбутнього житла. Вони хочуть ознайомитися з документами на землю, технічними умовами підключення комунікацій та конструктивними рішеннями ще до придбання будинку.

Раніше Новини.LIVE розповідали, які матеріали допоможуть облаштувати бюджетний паркан біля приватного будинку. Вартість огорожі залежить від вибраної конструкції, матеріалів і площі ділянки. Деякі варіанти дають змогу облаштувати подвір'я без значних витрат.

Також ми писали, власникам, які планують будувати приватний будинок, варто врахувати й ціну землі. В Україні вартість ділянок під забудову суттєво відрізняється залежно від області, а в окремих регіонах одна сотка коштує в кілька разів дорожче, ніж в інших. Тому бюджет на придбання землі може стати значною частиною загальних витрат на власне житло.