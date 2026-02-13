Некоторые украинцы смогут выкупить арендованные квартиры без доплаты — Зеленский подписал закон

Семья среди коробок. Фото: Freepik

В Украине стартует масштабная жилищная реформа. Один из ключевых пунктов — возможность выкупить арендованную квартиру без дополнительных затрат.

Соответствующий закон №12377 подписал президент Владимир Зеленский подписал закон, сообщает Новини.LIVE со ссылкой на сайт Верховной Рады.

Реклама

Читайте также:

Как будет работать аренда с правом выкупа

В частности, в законе говорится о социальном жилье. Если человек арендовал его не менее 10 лет, он сможет оформить право собственности без доплаты. Все ежемесячные платежи зачисляются в стоимость квартиры. Воспользоваться таким правом позволят только один раз.

Новый инструмент предусматривает, что уплаченные средства будут направляться в специальный фонд. За эти деньги общины будут строить новое социальное жилье. Размер арендной платы для каждой семьи будут определять индивидуально, но не более 30% совокупного дохода.

Как пояснила председатель Комитета ВР по вопросам организации государственной власти, местного самоуправления, регионального развития и градостроительства Елена Шуляк, аренда с правом выкупа — один из самых популярных инструментов в ЕС.

"Никакого ручного управления или потерянных бумаг. Вы сможете самостоятельно искать жилье, которое предоставляется при поддержке государства или общины", — подчеркнула она.

Кто получит бесплатное жилье от государства

Отдельные категории смогут рассчитывать на полностью бесплатное жилье. Это:

военнослужащие;

спасатели;

полицейские;

дети сироты.

Для внутренне перемещенных лиц и малообеспеченных семей предусмотрена возможность бесплатной или льготной аренды в зависимости от доходов.

Доступное жилье и социальное жилье

Реформа вводит две модели — доступное жилье с льготными ипотеками, кооперативами и лизингом и социальное жилье для временного проживания;

Владельцами социального фонда станут общины. Заработают операторы социального и доступного жилья. Предусмотрена цифровая система учета очередей и жилищного фонда, что должно минимизировать злоупотребления.

"Это не финал, но фундамент заложен. Далее - практическая реализация в каждой громаде", — подчеркнула Шуляк.

Реформа еще требует дополнительных законов и изменений в действующие нормы, однако принцип уже определен: аренда больше не будет бесконечным ожиданием.

Как сообщалось, в Украине планируют вывести аренду недвижимости из тени, сделав акцент не на принуждении, а на экономической выгоде для владельцев. Цель реформы — создать условия, при которых официальная регистрация договора станет для арендодателя проще и безопаснее шагом, чем сокрытие доходов.

Также мы рассказывали, что многие считают, что своевременная оплата гарантирует неприкосновенность проживания, однако в реальности все несколько сложнее. Даже несмотря на лояльность украинского законодательства к арендаторам, существуют законные основания, которые позволяют владельцу расторгнуть договор досрочно.