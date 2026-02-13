Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Контекст Олімпіада Видео
КомпанииПсихологияИнвестицииШтабРынок трудаTravelКультМодаРынок недвижимостиFashionПутешествияДом и огородПогодаОлимпиадаLifeМода и красотаВкусТуризмРецептыДомВоенная экономикаТранспортМетеоАвтоКино и сериалыПсихология 2025Шоу-бизнес 1МедцентрПромоНедвижимостьГороскопЭксклюзивВалютаЕвровидениеВойскоХроникиВойнаЗвездыАктуальноИндустрииШоу и звездыТЦКМирВоенныйЛайфхакиСегодняВойна 2024ДеньгиНаукаСветЕдаМобилизацияWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperКурсОбществоПроисшествияКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024БоксПсихология1ЗдоровьеПраздники1Евровидение1Украина АрхивШоу-бизнес --ТЦК та СПРезервОгоЭкономистПолитикаКухняЛайфстайлПраздникиФинансыЛьвовЭкономикаУкраинаЗдоровье +ТехноНовости дняРецепты АрхивСпортШоу-бизнесАрмияITКиноТехнологииДом 2024

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армия
Вкус
Военная экономика
Гороскоп
Дом и огород
Евровидение
Кино
Культ
Львов
Мобилизация
Новости дня
Олимпиада
Погода
Праздники
Промо
Рынок недвижимости
Спорт
Технологии
Транспорт
ТЦК
Финансы
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Рынок недвижимости Кто сможет получить в собственность арендованное жилье — условия

Кто сможет получить в собственность арендованное жилье — условия

Ua ru
Дата публикации 13 февраля 2026 13:38
Некоторые украинцы смогут выкупить арендованные квартиры без доплаты — Зеленский подписал закон
Семья среди коробок. Фото: Freepik

В Украине стартует масштабная жилищная реформа. Один из ключевых пунктов — возможность выкупить арендованную квартиру без дополнительных затрат.

Соответствующий закон №12377 подписал президент Владимир Зеленский подписал закон, сообщает Новини.LIVE со ссылкой на сайт Верховной Рады.

Реклама
Читайте также:

Как будет работать аренда с правом выкупа

В частности, в законе говорится о социальном жилье. Если человек арендовал его не менее 10 лет, он сможет оформить право собственности без доплаты. Все ежемесячные платежи зачисляются в стоимость квартиры. Воспользоваться таким правом позволят только один раз.

Новый инструмент предусматривает, что уплаченные средства будут направляться в специальный фонд. За эти деньги общины будут строить новое социальное жилье. Размер арендной платы для каждой семьи будут определять индивидуально, но не более 30% совокупного дохода.

Как пояснила председатель Комитета ВР по вопросам организации государственной власти, местного самоуправления, регионального развития и градостроительства Елена Шуляк, аренда с правом выкупа — один из самых популярных инструментов в ЕС.

"Никакого ручного управления или потерянных бумаг. Вы сможете самостоятельно искать жилье, которое предоставляется при поддержке государства или общины", — подчеркнула она.

Кто получит бесплатное жилье от государства

Отдельные категории смогут рассчитывать на полностью бесплатное жилье. Это:

  • военнослужащие;
  • спасатели;
  • полицейские;
  • дети сироты.

Для внутренне перемещенных лиц и малообеспеченных семей предусмотрена возможность бесплатной или льготной аренды в зависимости от доходов.

Доступное жилье и социальное жилье

Реформа вводит две модели — доступное жилье с льготными ипотеками, кооперативами и лизингом и социальное жилье для временного проживания;

Владельцами социального фонда станут общины. Заработают операторы социального и доступного жилья. Предусмотрена цифровая система учета очередей и жилищного фонда, что должно минимизировать злоупотребления.

"Это не финал, но фундамент заложен. Далее - практическая реализация в каждой громаде", — подчеркнула Шуляк.

Реформа еще требует дополнительных законов и изменений в действующие нормы, однако принцип уже определен: аренда больше не будет бесконечным ожиданием.

Как сообщалось, в Украине планируют вывести аренду недвижимости из тени, сделав акцент не на принуждении, а на экономической выгоде для владельцев. Цель реформы — создать условия, при которых официальная регистрация договора станет для арендодателя проще и безопаснее шагом, чем сокрытие доходов.

Также мы рассказывали, что многие считают, что своевременная оплата гарантирует неприкосновенность проживания, однако в реальности все несколько сложнее. Даже несмотря на лояльность украинского законодательства к арендаторам, существуют законные основания, которые позволяют владельцу расторгнуть договор досрочно.

Владимир Зеленский недвижимость жилье аренда купить квартиру
Катерина Балаева - редактор
Автор:
Катерина Балаева
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации