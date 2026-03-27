Компенсація за зруйноване неприватизоване житло: уряд пропонує нові правила

Пошкоджений після обстрілу будинок у Харкові. Фото: ДСНС/Facebook

Мешканці неприватизованого житла в Україні залишаються в уразливому становищі. Формально вони не є власниками, а лише наймачами, тому не мають доступу до компенсацій за зруйноване житло. Це створює ситуацію, коли люди втрачають оселю без права на відшкодування.

Водночас держава вже готує зміни, які можуть виправити цей дисбаланс, повідомляє Новини.LIVE з посиланням на волонтерську платформу "Поверни своє".

Хто має право на виплати за єВідновленням

Програма "єВідновлення" працює лише для підтверджених власників. Ключова умова — наявність запису в Державному реєстрі речових прав. Якщо житло не було приватизоване, подати заявку неможливо, навіть якщо будинок повністю зруйнований.

І тут виникає головна проблема: за чинним законодавством, якщо будинок став аварійним або непридатним для життя (що й стається після обстрілів), приватизувати квартиру в ньому неможливо. Виходить замкнене коло: житло зруйноване, приватизувати його не можна, а отже, й отримати сертифікат на нову оселю теж.

Пропозиція від уряду

Новий законопроєкт №15088 пропонує зробити виняток для житла, знищеного або пошкодженого через війну.

Якщо є акт обстеження, таку квартиру дозволять приватизувати навіть у зруйнованому стані. Це ключова зміна, яка відкриває доступ до компенсацій.

Якщо Верховна Рада підтримає законопроєкт, алгоритм дій для мешканців буде наступним. Спочатку потрібно зафіксувати сам факт руйнування та отримати відповідний акт. З цим документом людина йде до органу приватизації, оформлює право власності та обов’язково реєструє його в реєстрі.

Тільки після того, як у системі з’явиться запис, що ви — власник, відкривається можливість подати заявку в Дії.

Хто все одно залишиться без компенсації

Навіть із новими правками приватизація не буде тотальною. Під забороною залишаться:

Службові квартири та житло у військових містечках. Приміщення, розташовані на території підприємств або в заповідних зонах. Нерухомість, що знаходиться в зоні активних бойових дій або на тимчасово окупованих територіях (до моменту їх звільнення та безпечного доступу).

Поки закон не ухвалено, наймачі залишаються без компенсаційного механізму. Водночас волонтери радять зберігати всі документи про проживання та фіксувати факт руйнування. Якщо зміни приймуть, це дозволить швидше пройти процедуру та отримати допомогу.

Як повідомляли Новини.LIVE, Україна радикально переглядає житлову політику, відмовляючись від звичної практики масової приватизації квадратних метрів на користь сучасних форматів забезпечення оселями. Хоча для окремих категорій громадян пільги збережуться, більшості доведеться звикати до нових державних інструментів, що прийшли на зміну застарілим радянським механізмам.

Також Новини.LIVE розповідали, що приватизація житла в Україні супроводжується бюрократичними труднощами, через які чимало заяв відхиляють через дрібні помилки. Більшість власників виявляють неточності вже на етапі подачі, що часто розтягує оформлення документів на довгі місяці або й роки.

Часті питання

Коли приходять кошти по сертифікату за зруйноване житло?

Гроші не зараховуються на вашу картку. Після вибору нерухомості та бронювання коштів у "Дії" ви підписуєте угоду в нотаріуса. Держава перераховує оплату напряму продавцю протягом 5 робочих днів після оформлення угоди. Заброньовані кошти дійсні 30 днів — за цей час потрібно встигнути укласти договір.

Хто вносить дані в реєстр пошкодженого майна?

Первинну інформацію подає власник через застосунок "Дія" або особисто в ЦНАП чи в нотаріуса. Після цього спеціальна комісія при місцевій владі проводить обстеження об’єкта, верифікує пошкодження та вносить остаточний акт у Реєстр. Саме ці дані стають підставою для нарахування компенсацій за програмою "єВідновлення".