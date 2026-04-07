Житловий ваучер та кошти на будівництво: чи відрізняється розмір виплат за знищену нерухомість

Питання відновлення власного даху над головою залишається найгострішим для тисяч українських родин. Державна програма "єВідновлення" продовжує працювати, пропонуючи постраждалим вибір: отримати житловий ваучер або живі гроші на будівництво. Багато хто побоюється, що обравши один варіант замість іншого, можна втратити в сумі.

Але розмір компенсації не змінюється залежно від формату отримання, повідомляє Новини.LIVE з посиланням на волонтерську платформу "Поверни своє".

Кожна оселя оцінюється індивідуально, базуючись на її характеристиках до моменту руйнування. Формула враховує регіон, тип нерухомості (квартира це чи приватний сектор) та загальну площу об'єкта.

"Сума компенсації визначається індивідуально для кожного об’єкта і конкретного власника, незалежно від того, чи це житловий сертифікат, чи фінансування будівництва на власній ділянці", — пояснюють волонтери.

Хто може отримати кошти на зведення будинку

Важливо розуміти, що право вибору мають не всі. Якщо ви втратили квартиру в багатоповерхівці, вашим варіантом буде виключно житловий сертифікат. Гроші на руки для самостійного зведення стін передбачені лише для власників приватних садиб.

Наприклад, якщо комісія нарахувала вам 2 млн грн, ви отримаєте або сертифікат на цю суму для купівлі готового об'єкта, або таку ж суму на рахунок для будівництва нового дому.

Як виплачують гроші на самостійне відновлення житла

Отримання готівки на будівництво — це поетапний процес, який потребує звітності. Держава не видає всю суму одразу, щоб гарантувати цільове використання коштів:

перший етап : ви отримуєте 50% суми (перший транш) після офіційного припинення права власності на руїни та отримання дозволу на роботи;

: ви отримуєте 50% суми (перший транш) після офіційного припинення права власності на руїни та отримання дозволу на роботи; другий етап: решта 50% зараховуються після проміжної перевірки.

"Для отримання другого траншу необхідно розробити проєктну та кошторисну документацію. Для цього варто звернутися до підрядника з сертифікованим архітектором", — радять волонтери

Формально варіанти рівноцінні, але рішення варто приймати з урахуванням ризиків. Якщо ділянка розташована близько до бойових дій, від будівництва краще відмовитися, радять волонтери.

Оцінити безпекову ситуацію варто ще до подання заяви, щоб уникнути втрати коштів або повторного переміщення.

Як повідомляли Новини.LIVE, у 2026 році житлові сертифікати стали основним способом розв'язання квартирного питання для переселенців в Україні, забезпечуючи державне покриття витрат на нову оселю. Оскільки механізм бронювання грошей запускається вже найближчим часом, люди зможуть значно швидше проходити шлях від вибору об'єкта до укладання угоди.

Також Новини.LIVE розповідали, що мешканці неприватизованих квартир в Україні фактично опинилися в пастці, адже без юридичного статусу власника вони позбавлені права на державне відшкодування за знищене майно. Втрата такої оселі через війну залишає людей без даху над головою та без жодних компенсацій, проте уряд уже розробляє механізми для розв'язання цієї проблеми.