Бесплатный ремонт от государства: кто из украинцев может принять участие в программе

Некоторым украинцам государство оплатит ремонт: кто может подать заявку
В Украине заработали новые возможности для бесплатного ремонта жилья для переселенцев. Речь идет о программе, которая помогает восстановить базовые условия проживания без собственных затрат. Инициатива уже действует в нескольких регионах и ориентирована прежде всего на уязвимые семьи.
В то же время получить помощь смогут не все - действуют четкие критерии отбора, сообщает Новини.LIVE со ссылкой на Департамент правового обеспечения Днепровского городского совета.
Кто может получить бесплатный ремонт жилья
Программа ориентирована на переселенцев, которые уже имеют определенную привязку к недвижимости. Вы можете претендовать на помощь, если живете в квартире или доме на правах собственности, имеете ипотечный договор или бумаги с правом последующего выкупа.
Особое внимание уделяется людям, которые поселились в сельской местности или небольших городках, где найти ресурсы на ремонт собственными силами сложнее всего.
Но наличие статуса ВПЛ — это только первый шаг. Приоритет отдается семьям с подтвержденной уязвимостью: многодетным семьям, людям с инвалидностью и одиноким родителям.
Сбор заявок продолжается в трех прифронтовых и деоккупированных регионах: Днепропетровской, Сумской и Харьковской областях.
Критерии отбора жилья для восстановления
Жилье должно соответствовать хотя бы одной из базовых проблем. Среди самых распространенных:
- отсутствие санузла или водоснабжения;
- проблемы с отоплением или канализацией;
- холодные стены, грибок или повышенная влажность;
- старые окна, которые не держат тепло;
- непригодный пол или отсутствие доступности для маломобильных людей.
Фактически программа ориентирована на жилье, которое не обеспечивает минимальных условий для жизни.
В рамках инициативы выполняют базовые работы, необходимые для нормального проживания. В частности:
- заменяют окна и двери;
- ремонтируют крышу;
- утепляют пол и стены;
- восстанавливают электричество, воду и канализацию.
Как подать заявку на ремонт жилья
Процесс максимально упрощен, чтобы не создавать очередей и бюрократии. Вы можете заполнить короткую онлайн-анкету на сайте организаторов или просто позвонить на горячую линию по номеру 0 800 334 620.
Но звонок — это лишь регистрация вашего намерения, после которой специалисты проверят состояние дома и вынесут окончательное решение.
Как сообщали Новини.LIVE, для сотен тысяч украинцев война обернулась потерей родного дома, однако государственная поддержка через єВідновлення остается актуальной. Программа работает по обновленным правилам: были пересмотрены лимиты выплат и внедрены свежие расценки на восстановительные работы. Чтобы получить помощь, важно учитывать эти новые критерии оценки поврежденного имущества.
Также Новини.LIVE рассказывали, что поскольку жители неприватизированных домов юридически являются лишь нанимателями, а не собственниками, они оказались в крайне сложных обстоятельствах. В случае разрушения дома такие граждане не могут претендовать на государственные компенсации, фактически оставаясь без жилья и средств для его восстановления.
