Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Колонки Live Видео
КомпанииПсихологияИнвестицииШтабДом и огородРынок трудаМодаМир туризмаКультРынок недвижимостиГламурТехноШоу-бизнес --Деньги ВСУСтильМентальное здоровьеГороскопFashionЕвровидениеНацотборПередоваяПутешествияТрадицииПогодаПолитикаВоенная экономикаОлимпиадаLifeЖизньВкусРецептыПутеводительТранспортГрядкаАвтоКино и сериалыМетеоМедцентрСаморазвитиеПромоНедвижимостьЭксклюзивВалютаВойскоХроникиВойнаЗвездыАктуальноИндустрииШоу и звездыТЦКМирВоенныйЛайфхакиСегодняДеньгиНаукаСветЕдаМобилизацияWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperКурсОбществоПроисшествияКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024БоксЗдоровьеУкраина АрхивРезервОгоПризывЭкономистКухняЛайфстайлПраздникиФинансыЛьвовЭкономикаУкраинаЗдоровье +ТехноНовости дняКулинарияСпортШоу-бизнесАрмияITКиноТехнологииДача

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армия
Вкус
Дом и огород
Евровидение
Кино
Львов
Мобилизация
Мода
Новости дня
Олимпиада
Политика
Праздники
Промо
Рынок недвижимости
Спорт
Технологии
Транспорт
ТЦК
Финансы
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Рынок недвижимости Некоторым украинцам государство оплатит ремонт: кто может подать заявку

Некоторым украинцам государство оплатит ремонт: кто может подать заявку

Ua ru
Дата публикации 22 апреля 2026 14:32
Бесплатный ремонт от государства: кто из украинцев может принять участие в программе
Ребенок возле разрушенного дома и женщина считает деньги. Фото: Новини.LIVE, ГСЧС Черниговщины. Коллаж: Новини.LIVE

В Украине заработали новые возможности для бесплатного ремонта жилья для переселенцев. Речь идет о программе, которая помогает восстановить базовые условия проживания без собственных затрат. Инициатива уже действует в нескольких регионах и ориентирована прежде всего на уязвимые семьи.

В то же время получить помощь смогут не все - действуют четкие критерии отбора, сообщает Новини.LIVE со ссылкой на Департамент правового обеспечения Днепровского городского совета.

Кто может получить бесплатный ремонт жилья

Программа ориентирована на переселенцев, которые уже имеют определенную привязку к недвижимости. Вы можете претендовать на помощь, если живете в квартире или доме на правах собственности, имеете ипотечный договор или бумаги с правом последующего выкупа.

Особое внимание уделяется людям, которые поселились в сельской местности или небольших городках, где найти ресурсы на ремонт собственными силами сложнее всего.

Но наличие статуса ВПЛ — это только первый шаг. Приоритет отдается семьям с подтвержденной уязвимостью: многодетным семьям, людям с инвалидностью и одиноким родителям.

Читайте также:

Сбор заявок продолжается в трех прифронтовых и деоккупированных регионах: Днепропетровской, Сумской и Харьковской областях.

Критерии отбора жилья для восстановления

Жилье должно соответствовать хотя бы одной из базовых проблем. Среди самых распространенных:

  • отсутствие санузла или водоснабжения;
  • проблемы с отоплением или канализацией;
  • холодные стены, грибок или повышенная влажность;
  • старые окна, которые не держат тепло;
  • непригодный пол или отсутствие доступности для маломобильных людей.

Фактически программа ориентирована на жилье, которое не обеспечивает минимальных условий для жизни.

В рамках инициативы выполняют базовые работы, необходимые для нормального проживания. В частности:

  • заменяют окна и двери;
  • ремонтируют крышу;
  • утепляют пол и стены;
  • восстанавливают электричество, воду и канализацию.

Как подать заявку на ремонт жилья

Процесс максимально упрощен, чтобы не создавать очередей и бюрократии. Вы можете заполнить короткую онлайн-анкету на сайте организаторов или просто позвонить на горячую линию по номеру 0 800 334 620.

Но звонок — это лишь регистрация вашего намерения, после которой специалисты проверят состояние дома и вынесут окончательное решение.

Как сообщали Новини.LIVE, для сотен тысяч украинцев война обернулась потерей родного дома, однако государственная поддержка через єВідновлення остается актуальной. Программа работает по обновленным правилам: были пересмотрены лимиты выплат и внедрены свежие расценки на восстановительные работы. Чтобы получить помощь, важно учитывать эти новые критерии оценки поврежденного имущества.

Также Новини.LIVE рассказывали, что поскольку жители неприватизированных домов юридически являются лишь нанимателями, а не собственниками, они оказались в крайне сложных обстоятельствах. В случае разрушения дома такие граждане не могут претендовать на государственные компенсации, фактически оставаясь без жилья и средств для его восстановления.

ремонт обстрелы ВПЛ
Катерина Балаева - редактор, обозреватель рынка недвижимости
Катерина Балаева
Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации