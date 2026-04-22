Бесплатный ремонт от государства: кто из украинцев может принять участие в программе

Ребенок возле разрушенного дома и женщина считает деньги. Фото: Новини.LIVE, ГСЧС Черниговщины. Коллаж: Новини.LIVE

В Украине заработали новые возможности для бесплатного ремонта жилья для переселенцев. Речь идет о программе, которая помогает восстановить базовые условия проживания без собственных затрат. Инициатива уже действует в нескольких регионах и ориентирована прежде всего на уязвимые семьи.

В то же время получить помощь смогут не все - действуют четкие критерии отбора, сообщает Новини.LIVE со ссылкой на Департамент правового обеспечения Днепровского городского совета.

Кто может получить бесплатный ремонт жилья

Программа ориентирована на переселенцев, которые уже имеют определенную привязку к недвижимости. Вы можете претендовать на помощь, если живете в квартире или доме на правах собственности, имеете ипотечный договор или бумаги с правом последующего выкупа.

Особое внимание уделяется людям, которые поселились в сельской местности или небольших городках, где найти ресурсы на ремонт собственными силами сложнее всего.

Но наличие статуса ВПЛ — это только первый шаг. Приоритет отдается семьям с подтвержденной уязвимостью: многодетным семьям, людям с инвалидностью и одиноким родителям.

Читайте также:

Сбор заявок продолжается в трех прифронтовых и деоккупированных регионах: Днепропетровской, Сумской и Харьковской областях.

Критерии отбора жилья для восстановления

Жилье должно соответствовать хотя бы одной из базовых проблем. Среди самых распространенных:

отсутствие санузла или водоснабжения;

проблемы с отоплением или канализацией;

холодные стены, грибок или повышенная влажность;

старые окна, которые не держат тепло;

непригодный пол или отсутствие доступности для маломобильных людей.

Фактически программа ориентирована на жилье, которое не обеспечивает минимальных условий для жизни.

В рамках инициативы выполняют базовые работы, необходимые для нормального проживания. В частности:

заменяют окна и двери;

ремонтируют крышу;

утепляют пол и стены;

восстанавливают электричество, воду и канализацию.

Как подать заявку на ремонт жилья

Процесс максимально упрощен, чтобы не создавать очередей и бюрократии. Вы можете заполнить короткую онлайн-анкету на сайте организаторов или просто позвонить на горячую линию по номеру 0 800 334 620.

Но звонок — это лишь регистрация вашего намерения, после которой специалисты проверят состояние дома и вынесут окончательное решение.

Как сообщали Новини.LIVE, для сотен тысяч украинцев война обернулась потерей родного дома, однако государственная поддержка через єВідновлення остается актуальной. Программа работает по обновленным правилам: были пересмотрены лимиты выплат и внедрены свежие расценки на восстановительные работы. Чтобы получить помощь, важно учитывать эти новые критерии оценки поврежденного имущества.

Также Новини.LIVE рассказывали, что поскольку жители неприватизированных домов юридически являются лишь нанимателями, а не собственниками, они оказались в крайне сложных обстоятельствах. В случае разрушения дома такие граждане не могут претендовать на государственные компенсации, фактически оставаясь без жилья и средств для его восстановления.