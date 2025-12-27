Право на тишу в багатоквартирному будинку — які норми діють на новорічні свята

Новорічна вечірка. Фото: Freepik

Грудень традиційно асоціюється з домашніми вечорами та святковими застіллями. Водночас питання тиші в багатоквартирних будинках остаточно перейшло з площини домовленостей у сферу чітких правових норм.

Редакція Новини.LIVE розповідає, до котрої години можна шуміти на новорічні свята у багатоповерхівках.

Право на тишу в багатоквартирному будинку

Основний документ, на який варто спиратися, — це Закон України "Про забезпечення санітарного та епідемічного благополуччя населення".

"На захищених об'єктах із 22 до 8 години забороняються гучний спів і вигуки, користування звуковідтворювальною апаратурою та іншими джерелами побутового шуму", — сказано у статті 24 закону..

Це означає, що ваші улюблені треки або караоке мають стати значно тихішими рівно о десятій вечора, незалежно від того, чи це звичайний вівторок, чи переддень свята.

До якої години можна шуміти в Україні

Багато хто помилково вважає, що у вихідні можна "відриватися" довше. Насправді правила навіть суворіші. Якщо звичайний побутовий шум (музика, телевізор) обмежений часом з 22:00 до 08:00, то ремонтні роботи у вихідні та святкові дні заборонені взагалі.

"Проведення ремонтних робіт, що супроводжуються шумом, забороняється у робочі дні з 21:00 до 08:00, а у святкові та неробочі дні — цілодобово", — сказано у статті 24 закону.

Тож, якщо ви вирішили повісити поличку в суботу, спочатку отримайте письмову згоду мешканців усіх прилеглих квартир — це єдиний легальний шлях.

Правила тиші на Новий рік

Новорічна ніч завжди була винятком, але сучасні реалії диктують свої умови.

По-перше, через дію воєнного стану комендантська година залишається пріоритетом. По-друге, використання піротехніки (салютів та петард) суворо заборонено на рівні Кримінального кодексу.

Навіть якщо ви святкуєте вдома, пам’ятайте про допустимі рівні шуму. У житлових приміщеннях це 55 дБ вдень та 45 дБ вночі. Для порівняння: 45 децибелів — це рівень звичайної спокійної розмови.

Якщо ваші веселощі чути через два поверхи, сусіди мають повне право викликати поліцію за статтею 182 Кодексу України про адміністративні порушення.

Штрафи за порушення тиші

Якщо розмови не допомагають, закон передбачає фінансове покарання. Для першого разу штраф для громадян складає від 85 до 255 гривень.

Наче й небагато, проте повторне порушення протягом року обійдеться вже до 510 гривень із "конфіскацією звуковідтворювальної апаратури, піротехнічних засобів, інших предметів порушення тиші".

Раніше ми розповідали, в яких локаціях суворо заборонено шуміти після 22:00. А також, в яких випадках сусіди можуть зайти у квартиру, коли господарів немає вдома.