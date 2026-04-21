Частные дома подорожают из-за новых требований: к чему готовиться украинцам

Женщина с документами и частный дом.

Рынок загородной недвижимости Украины начал меняться после принятия новых правил. Государство фактически разделило индивидуальное жилье и проекты, которые ранее маскировали под него. Это решение закрывает распространенную схему, но одновременно меняет цены и предложение.

Для покупателей ситуация становится более прозрачной, но не обязательно дешевле, сообщает Новини.LIVE со ссылкой на "Минфин".

Новые правила возведения частных домов

Главное изменение — четкое определение, что именно считается частным домом. По упрощенной процедуре теперь можно возводить только индивидуальные, садовые или дачные дома до двух этажей и до 500 кв. м, а также хозяйственные постройки.

На время действия военного положения и в течение года после него действуют еще более лояльные условия для небольших домов до 200 квадратов — их разрешено возводить по схеме намерений. Но есть нюанс: теперь владелец не может "нарисовать" проект на коленке. Все данные в Единую государственную систему (ЕДЕССБ) вносит только сертифицированный архитектор.

"Усилили ответственность архитекторов и проектировщиков. Ошибся дважды — система просто закрывает тебе доступ к работе. Это означает меньше халтуры, но и более дорогую работу специалистов", — объясняет ситуацию столичный риелтор Ирина Луханина.

Почему подорожают таунхаусы и дуплексы

Самый большой удар новые правила нанесли по сегменту таунхаусов и подобных объектов. Ранее застройщики массово регистрировали таунхаусы как обычные частные дома, чтобы обойти экспертизы, сложные согласования и градостроительные условия. Это позволяло экономить на документах и предлагать покупателям "сладкие" цены.

Теперь таунхаусы и дуплексы официально исключены из упрощенного списка. Для их возведения нужно проходить полный цикл бюрократии, как для крупных жилых комплексов.

"Государство закрыло старую лазейку. Раньше можно было формально заявлять, что ты строишь частное жилье, а на деле делать почти полноценный девелоперский проект. Теперь так не получится. Если ты строишь что-то больше обычного индивидуального дома — придется проходить полноценную градостроительную процедуру", — отмечает Луханина.

Почему подорожает частное строительство

Эксперты прогнозируют, что стоимость квадратного метра в пригороде вырастет минимум на 10-12%. Это связано с тем, что мелкие игроки, которые работали "в серую", просто уйдут с рынка. Кроме законодательных изменений, на цены давит и подорожание самих работ.

"Очень выросла стоимость строительных работ. Поэтому продавцы опасаются, что за деньги, которые они сейчас выручат от продажи дома, они уже не смогут ничего построить — средств просто не хватит", — подчеркивает руководитель агентства недвижимости "КиевДомСервис" Андрей Романов.

По его мнению, предложение бюджетного жилья под городом сократится, ведь власти убирают схемы, где под видом частного коттеджа строили объекты на 30 квартир.

"Многие небольшие застройщики таких правил просто не потянут. Соответственно, станет меньше предложений, особенно дешевых домов и квартир", — заключает эксперт.

Безопасность покупателей и новые риски на рынке

Несмотря на рост цен, покупатели получают и определенные преимущества. Новые правила минимизируют риск "самостроя", который невозможно ввести в эксплуатацию или подключить к коммуникациям. Каждый проект теперь имеет конкретного ответственного архитектора, чья подпись в цифровой системе является гарантией качества.

"С одной стороны, становится меньше риска купить дом и через какое-то время увидеть у себя под забором плотную застройку. Будет больше порядка и предсказуемости. С другой стороны, исчезнет часть дешевых предложений. За легальность, понятность и контроль в итоге всегда платит покупатель", — говорит Луханина.

Также эксперт прогнозирует изменение портрета самого застройщика. На смену случайным людям приходят системные компании с архитектурным видением. Хотя объектов станет меньше, их качество и юридическая чистота значительно возрастут, что в 2026 году становится главным критерием для инвесторов.

