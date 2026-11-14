Дівчина біля новорічної ялинки. Фото: УНІАН

Підготовка житла до зимових свят може стати приводом не лише дістати торішні прикраси, а й оновити звичне оформлення. У трендах 2027 року поєднуються природні відтінки, скло, фактурні матеріали та виразні кольорові акценти. Тому замість надмірного блиску дизайнери пропонують створювати затишну атмосферу завдяки деталям.

Про це розповідає Новини.LIVE з посиланням на прогноз міжнародної виставки святкового декору Christmasworld.

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Які кольори будуть популярними у 2027 році

Одним із головних напрямів стане природна палітра. У прогнозі Christmasworld Trends 27+ для святкового оформлення виділяють м'який білий, світло-блакитний, ніжний зелений, карамельний та абрикосовий. Такі відтінки нагадують зимовий пейзаж і допомагають створити спокійну атмосферу вдома.

Дівчина прикрашає ялинку в світлих тонах. Фото: magnific.com

Інший напрям передбачає контрастні поєднання. Чорний, білий, сріблястий і графітовий кольори можна використовувати для більш стриманого та сучасного оформлення. Доповнити їх допоможуть дерев'яні прикраси, скляні кулі та декоративні елементи з виразною фактурою.

Для тих, хто любить традиційне святкове оформлення, підійдуть насичений зелений, бордовий, темний горіховий, бузковий і припилений рожевий. Особливо ефектно вони виглядатимуть у поєднанні із золотистими деталями та теплим освітленням.

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Окремо варто звернути увагу на зелений Celery — Sherwin-Williams обрала його кольором 2027 року. Це м'який трав'янистий відтінок із легким жовтим підтоном.

Новорічні іграшки в ніжно-зелених кольорах. Фото: magnific.com

Ще один виробник фарб, Benjamin Moore, назвав кольором року насичений Webster Green. Обидва прогнози підтверджують інтерес до зелених відтінків в оформленні житлового простору.

Який декор обрати для оселі

У святковому оформленні 2027 року важливу роль відіграватимуть натуральні матеріали та скло. Замість великої кількості однотипних пластикових прикрас можна використати прозорі кулі, скляні фігурки, дерев'яні підвіски та вироби ручної роботи.

Скляні кулі на ялинці. Фото: magnific.com

Для ялинки підійдуть прикраси різних форм і фактур. Наприклад, прозорі кулі можна поєднати з матовими іграшками, текстильними бантами та невеликими металевими деталями. Якщо хочеться класичного вигляду, варто обрати два-три основні кольори й дотримуватися їх у всьому оформленні.

Не менш важливим буде освітлення. Гірлянди з теплим світлом, невеликі декоративні лампи та свічники допоможуть створити затишок у вітальні.

Новорічна свічка. Фото: magnific.com

Для додаткового ефекту можна використати скляні підсвічники, які відбиватимуть світло та створюватимуть м'які відблиски.

Як оформити кімнати до зимових свят

У вітальні основним акцентом може стати ялинка, доповнена текстильними подушками, пледами та невеликими декоративними композиціями. Для гармонійного вигляду краще повторити кольори прикрас у кількох деталях інтер'єру, наприклад у текстилі або свічниках.

Новорічна ялинка у вітальні. Фото: magnific.com

Для святкового столу підійдуть натуральні тканини, керамічний посуд, скляні вази та гілки хвої. Замість складних композицій можна використати кілька свічок, невеликі декоративні елементи та стриману сервіровку.

Вікна та вхідну зону можна прикрасити хвойними вінками, гірляндами й підвісками. Водночас не обов'язково купувати всі прикраси заново. Частину торішнього декору можна оновити за допомогою стрічок, нових кольорових поєднань або додаткового освітлення.

Головна ідея святкового оформлення 2027 року — не кількість прикрас, а їхнє поєднання. Навіть кілька нових деталей у природних відтінках можуть змінити атмосферу оселі та зробити її більш святковою без значних витрат.

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