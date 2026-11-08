Чоловіки стоять біля житлового будинку. Фото: УНІАН

У 2027 році ветеранам не збільшать суми державних компенсацій на придбання житла через обмежене фінансування бюджету. Водночас уряд планує розширити перелік отримувачів допомоги та змінити правила програми, адже частина захисників наразі не може скористатися виплатами через бюрократичні перешкоди.

Про це в етері Новини.LIVE розповів міністр у справах ветеранів України Віталій Кім.

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Чи змінять суми житлових компенсацій для ветеранів

За словами Віталія Кіма, у проєкті державного бюджету на 2027 рік розміри житлових компенсацій не переглядали. Міністр підтвердив, що уряд поки не планує збільшувати суми виплат, оскільки державний бюджет має обмежені можливості.

Він пояснив, що під час планування видатків доводиться враховувати нестачу коштів на різні державні потреби. Тому переглядати умови фінансової підтримки без гарантії її фактичного фінансування уряд не хоче.

Водночас це не означає скорочення загального фінансування житлової програми. У проєкті бюджету на 2027 рік на забезпечення ветеранів житлом передбачили 6,9 млрд грн. Це на 1,2 млрд грн більше, ніж у 2026 році.

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Кому можуть розширити право на житлову допомогу

Окремо міністр повідомив, що уряд планує переглянути категорії ветеранів, які можуть отримувати житлову підтримку. Чинні правила не враховують усіх життєвих обставин, через що частина захисників стикається з перешкодами під час оформлення допомоги.

Зокрема, потрібно врегулювати ситуації, коли ветерани вже скористалися програмою "єОселя", але через це не можуть реалізувати право на житловий ваучер. Також необхідно переглянути окремі норми щодо розрахунку площі житла.

За словами Кіма, уряд має проаналізувати такі випадки, щоб правила були справедливими для різних категорій отримувачів. Водночас розширення програми залежатиме від наявності коштів.

Міністр наголосив, що змінювати перелік отримувачів без забезпечення відповідного фінансування недоцільно. Адже поява нових категорій громадян, які матимуть право на компенсацію, не повинна призвести до ситуації, коли держава не зможе виконати свої зобов'язання.

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