Девушка у новогодней елки. Фото: УНИАН

Подготовка дома к зимним праздникам может стать поводом не только достать прошлогодние украшения, но и обновить привычное оформление. В трендах 2027 года сочетаются природные оттенки, стекло, фактурные материалы и выразительные цветовые акценты. Поэтому вместо чрезмерного блеска дизайнеры предлагают создавать уютную атмосферу с помощью деталей.

Об этом сообщает Новини.LIVE со ссылкой на прогноз международной выставки праздничного декора Christmasworld.

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Какие цвета будут популярны в 2027 году

Одним из главных направлений станет природная палитра. В прогнозе Christmasworld Trends 27+ для праздничного оформления выделяют мягкий белый, светло-голубой, нежный зеленый, карамельный и абрикосовый. Такие оттенки напоминают зимний пейзаж и помогают создать спокойную атмосферу в доме.

Девушка украшает елку в светлых тонах. Фото: magnific.com

Другое направление предполагает контрастные сочетания. Черный, белый, серебристый и графитовый цвета можно использовать для более сдержанного и современного оформления. Дополнить их помогут деревянные украшения, стеклянные шары и декоративные элементы с выразительной фактурой.

Для тех, кто любит традиционное праздничное оформление, подойдут насыщенный зеленый, бордовый, темный ореховый, сиреневый и припыленный розовый. Особенно эффектно они будут смотреться в сочетании с золотистыми деталями и теплым освещением.

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Отдельно стоит обратить внимание на зеленый Celery — Sherwin-Williams выбрала его цветом 2027 года. Это мягкий травянистый оттенок с легким желтым подтоном.

Новогодние игрушки в нежно-зеленых тонах. Фото: magnific.com

Еще один производитель красок, Benjamin Moore, назвал цветом года насыщенный Webster Green. Оба прогноза подтверждают интерес к зеленым оттенкам в оформлении жилого пространства.

Какой декор выбрать для дома

В праздничном оформлении 2027 года важную роль будут играть натуральные материалы и стекло. Вместо большого количества однотипных пластиковых украшений можно использовать прозрачные шары, стеклянные фигурки, деревянные подвески и изделия ручной работы.

Стеклянные шары на елке. Фото: magnific.com

Для елки подойдут украшения разных форм и фактур. Например, прозрачные шары можно сочетать с матовыми игрушками, текстильными бантами и небольшими металлическими деталями. Если хочется классического образа, стоит выбрать два-три основных цвета и придерживаться их во всем оформлении.

Не менее важным будет освещение. Гирлянды с теплым светом, небольшие декоративные лампы и подсвечники помогут создать уют в гостиной.

Новогодняя свеча. Фото: magnific.com

Для дополнительного эффекта можно использовать стеклянные подсвечники, которые будут отражать свет и создавать мягкие блики.

Как оформить комнаты к зимним праздникам

В гостиной основным акцентом может стать елка, дополненная текстильными подушками, пледами и небольшими декоративными композициями. Для гармоничного вида лучше повторить цвета украшений в нескольких деталях интерьера, например в текстиле или подсвечниках.

Новогодняя елка в гостиной. Фото: magnific.com

Для праздничного стола подойдут натуральные ткани, керамическая посуда, стеклянные вазы и ветки хвои. Вместо сложных композиций можно использовать несколько свечей, небольшие декоративные элементы и сдержанную сервировку.

Окна и входную зону можно украсить хвойными венками, гирляндами и подвесками. При этом не обязательно покупать все украшения заново. Часть прошлогоднего декора можно обновить с помощью лент, новых цветовых сочетаний или дополнительного освещения.

Главная идея праздничного оформления 2027 года — не количество украшений, а их сочетание. Даже несколько новых деталей в натуральных оттенках могут изменить атмосферу дома и сделать ее более праздничной без значительных затрат.

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