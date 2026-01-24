Навіщо архітектори в СРСР з’єднували багатоповерхівки мостами

Будинки на Плато Нуцубідзе в Тбілісі. Фото: griphon/livejournal

У багатьох районах пострадянських міст і сьогодні можна помітити дивні інженерні конструкції — бетонні або металеві переходи, що з’єднують багатоповерхівки на рівні верхніх поверхів. Це має вигляд як декорація до похмурого кіберпанку, але свого часу ці мости вважалися ледь не піком інженерної думки.

Такі мости між будинками були відповіддю на конкретні виклики, з якими стикалася радянська містобудівна система, пише OBOZ.UA.

Реклама

Читайте також:

Тбіліська магія та економія на ліфтах

Найбільш "дикий" приклад таких мостів — це Плато Нуцубідзе в Тбілісі. Там будинки стоять на крутому схилі, і будувати звичайні дороги до кожного під’їзду було неймовірно дорого і складно.

Архітектори Отар Каландаришвілі та Гізо Поцхішвілі запропонували нестандартне рішення для гірського схилу. Вони з’єднали три корпуси на різних рівнях довгими мостами.

Будинки у Тбілісі. Фото: griphon/livejournal

Замість того, щоб дертися вгору серпантином, люди заходили в нижній будинок, піднімалися ліфтом і просто йшли горизонтально через міст у сусідній корпус.

Будинки на Плато Нуцубідзе. Фото: griphon/livejournal

До речі, ці ліфти в Тбілісі досі платні — кидаєш монетку і їдеш у гості в інший будинок через небо.

Ідея спільного побуту

Була й інша ідея, більш утопічна. Радянські ідеологи марили "будинками-комунами".

Мости мали стати артеріями, які дозволяли б мешканцю в одних капцях перейти з квартири прямо в їдальню, бібліотеку чи спортзал, не виходячи на холодну вулицю.

Чому сьогодні це має сумний вигляд

Зараз більшість цих мостів — це просто занедбана іржава арматура. Що пішло не так:

безпека . З часом ці конструкції ставали аварійними, а ремонтувати їх ніхто не хотів;

. З часом ці конструкції ставали аварійними, а ремонтувати їх ніхто не хотів; кримінал . У 90-ті такі переходи стали ідеальним місцем для сумнівних компаній, тому мешканці самі почали їх заварювати гратами або закладати цеглою;

. У 90-ті такі переходи стали ідеальним місцем для сумнівних компаній, тому мешканці самі почали їх заварювати гратами або закладати цеглою; тепловтрати. Величезні бетонні галереї промерзали наскрізь, і взимку перехід перетворювався на випробування холодом.

Сьогодні ці мости — це пам’ятник епосі, яка намагалася бути футуристичною, але розбилася об суворий побут і відсутність нормального сервісу. Вони класно виглядають на фото в Instagram, але жити в такому "футуризмі" — сумнівне задоволення.

Раніше ми розповідали, яку приховану деталь можна побачити у хрущовках. А також, про які недоліки варто знати власникам житла у будинках-брежневках.