Головна Ринок нерухомості Шум у багатоповерхівці — за що можуть оштрафувати у 2026 році

Шум у багатоповерхівці — за що можуть оштрафувати у 2026 році

Ua ru
Дата публікації: 11 січня 2026 17:05
Тиша у багатоквартирному будинку — коли не дозволено шуміти у квартирах у 2026 році
Чоловік кричить у квартирі. Фото: Freepik

Життя у багатоквартирному будинку завжди вимагало взаємної поваги, однак у 2026 році питання тиші перейшло з площини домовленостей у чітку правову сферу. Якщо раніше ми намагалися просто "по-людськи" домовитися в чаті ОСББ, то зараз правила стали жорсткішими. Тепер тиша — це не бонус від вихованих сусідів, а право, яке захищає закон.

Закон України "Про систему громадського здоров’я" прямо встановлює години, в які заборонені гучні звуки у будинках. 

Читайте також:

Базове правило: шум у житлових приміщеннях заборонений з 22:00 до 08:00. Це стосується будь-яких джерел побутового шуму — від гучної музики до емоційних розмов.

На практиці це означає:

  • удень ми не маємо перевищувати поріг у 55 дБ;
  • уночі (після 22:00) — максимум 45 дБ (це рівень звичайної спокійної розмови).

Якщо ваш сусід вирішив влаштувати караоке опівночі, він фактично зазіхає на ваше здоров'я, і закон тут на вашому боці.

Коли можна робити ремонт у квартирі

Ремонтні роботи — це вічний біль багатоповерхівок. Проте і тут є чіткі межі. Використовувати дриль чи перфоратор дозволено лише у робочі дні з 08:00 до 21:00.

Важливий момент щодо вихідних та свят: будь-які шумні роботи в такі дні — під суворою забороною протягом усієї доби. 

"Власник або орендар приміщень зобов’язаний повідомити мешканців прилеглих квартир про початок ремонтних робіт", — зазначено у законі. 

Тож, якщо ви не попередили сусідів заздалегідь — ви вже порушник, навіть якщо працюєте в дозволений час.

Який штраф за порушення тиші

За ігнорування правил застосовується стаття 182 Кодексу України про адміністративні порушення. За перший виклик поліції порушнику загрожує від 85 до 255 гривень. Але є нюанс, про який часто забувають. 

Якщо поліція приїде вдруге протягом року, "ціна" питання зростає до 510 гривень, а головне — правоохоронці мають право конфіскувати джерело шуму. Тобто вилучити ту саму дорогу колонку чи перфоратор. 

Раніше ми розповідали, де окрім квартири, заборонено шуміти після 22:00. А також, в яких випадках сусіди можуть зайти в квартиру, коли господарів немає вдома.

Катерина Балаєва - редактор
Автор:
Катерина Балаєва
