Таємниці хрущовок — які дивні конструкції інженери створили на кухнях

Хрущовка у Києві. Фото: Новини.LIVE

Радянські хрущовки проєктували як максимально прагматичне житло: швидко, дешево і з урахуванням суворих побутових реалій того часу. Однією з найцікавіших "фішок" таких квартир стала ніша під кухонним підвіконням, яку в народі охрестили "хрущовським холодильником".

У 50-х та 60-х роках справжній електричний холодильник вважався розкішшю, доступною далеко не кожній родині, пише портал Remontuem. Проєктувальники розуміли це, тому вирішили використати особливості клімату на користь мешканців.

Ідея була геніально простою: у товстій цегляній стіні під вікном робили містку нішу, а в її задній стінці залишали вентиляційний отвір, що виходив прямо на вулицю. Взимку та восени там панував справжній мороз, що дозволяло місяцями зберігати каструлі з борщем, сало чи домашню консервацію.

"Хрущовський холодильник". Фото: remontuem.lviv.ua

Навіть коли холодильники стали масовими, цю нішу продовжували використовувати як "запасний аеродром" для овочів чи молочних продуктів, заощаджуючи місце в тісній кухні.

Зворотний бік медалі

Попри свою практичність, така конструкція мала суттєвий недолік. Як зазначає архітектор Сергій Юнаков, цей холодильник, по суті, був "діркою" у теплоізоляції будинку.

Зимове повітря через тонку задню стінку та вентиляцію швидко вистуджувало кухню. Навіть чавунна батарея, що зазвичай розташовувалася поруч, не завжди могла компенсувати такі втрати тепла.

Саме тому сьогодні під час ремонтів ці ніші або ретельно утеплюють і закладають цеглою, або перетворюють на сучасні герметичні шафи.

