Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Спорт Контекст Відео
КомпаніїПсихологіяІнвестиціїШтабРинок праціTravelКультРинок нерухомостіFashionМандриДім та городПогодаОлімпіадаLifeМода та красаСмакТуризмРецептиДімВійськова економікаТранспортМетеоАвтоКіно та серіалиМодаПсихологія 2025Шоу-бізнес 1МедцентрПромоНерухомістьГороскопЕксклюзивВалютаЄвробаченняВійськоХронікиВійнаЗіркиАктуальноІндустріїШоу та зіркиТЦКСвітВійськовийЛайфхакиСьогодніВійна 2024ГрошіНаукаСвітлоЇжаМобілізаціяWowЗСУФінансистТвариниСадSuperКурсСуспільствоПодіїКомбатДемобілізаціяSmartЕкономіка 2024БоксПсихологія1Здоров'яСвята1Євробачення1Україна АрхівШоу-бізнес --ТЦК та СПРезервОгоЕкономістПолітикакухняЛайфстайлСвятаФінансиЛьвівЕкономікаУкраїнаЗдоров'я +ТехноНовини дняРецепти АрхівСпортШоу-бізнесАрміяITКіноТехнологіїДім 2024

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армія
Військова економіка
Гороскоп
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Євробачення
Кіно
Культ
Львів
Мобілізація
Мода
Новини дня
Олімпіада
Погода
Промо
Ринок нерухомості
Свята
Смак
Спорт
Технології
Транспорт
ТЦК
Фінанси
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна Ринок нерухомості Прихована деталь квартир у хрущовках — що не можна ігнорувати

Прихована деталь квартир у хрущовках — що не можна ігнорувати

Ua ru
Дата публікації: 23 січня 2026 17:05
Таємниці хрущовок — які дивні конструкції інженери створили на кухнях
Хрущовка у Києві. Фото: Новини.LIVE

Радянські хрущовки проєктували як максимально прагматичне житло: швидко, дешево і з урахуванням суворих побутових реалій того часу. Однією з найцікавіших "фішок" таких квартир стала ніша під кухонним підвіконням, яку в народі охрестили "хрущовським холодильником".

У 50-х та 60-х роках справжній електричний холодильник вважався розкішшю, доступною далеко не кожній родині, пише портал Remontuem. Проєктувальники розуміли це, тому вирішили використати особливості клімату на користь мешканців.

Реклама
Читайте також:

Ідея була геніально простою: у товстій цегляній стіні під вікном робили містку нішу, а в її задній стінці залишали вентиляційний отвір, що виходив прямо на вулицю. Взимку та восени там панував справжній мороз, що дозволяло місяцями зберігати каструлі з борщем, сало чи домашню консервацію. 

 

Прихована деталь квартир у хрущовках — що не можна ігнорувати - фото 1
"Хрущовський холодильник". Фото: remontuem.lviv.ua

Навіть коли холодильники стали масовими, цю нішу продовжували використовувати як "запасний аеродром" для овочів чи молочних продуктів, заощаджуючи місце в тісній кухні.

Зворотний бік медалі

Попри свою практичність, така конструкція мала суттєвий недолік. Як зазначає архітектор Сергій Юнаков, цей холодильник, по суті, був "діркою" у теплоізоляції будинку.

Зимове повітря через тонку задню стінку та вентиляцію швидко вистуджувало кухню. Навіть чавунна батарея, що зазвичай розташовувалася поруч, не завжди могла компенсувати такі втрати тепла. 

Саме тому сьогодні під час ремонтів ці ніші або ретельно утеплюють і закладають цеглою, або перетворюють на сучасні герметичні шафи.

Раніше ми розповідали, за який час охолоне квартира у хрущовці без опалення, якщо на вулиці -10°C. А також, де у Києві найбільше залишилось хрущовок.

ремонт СРСР хрущовки холодильник Дизайн
Катерина Балаєва - редактор
Автор:
Катерина Балаєва
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації