Зачем архитекторы в СССР соединяли многоэтажки мостами

Странное явление в СССР — почему мосты строили сквозь многоэтажки
Во многих районах постсоветских городов и сегодня можно заметить странные инженерные конструкции — бетонные или металлические переходы, соединяющие многоэтажки на уровне верхних этажей. Это выглядит как декорация к мрачному киберпанку, но в свое время эти мосты считались едва ли не пиком инженерной мысли.
Такие мосты между домами были ответом на конкретные вызовы, с которыми сталкивалась советская градостроительная система, пишет OBOZ.UA.
Тбилисская магия и экономия на лифтах
Самый "дикий" пример таких мостов — это Плато Нуцубидзе в Тбилиси. Там дома стоят на крутом склоне, и строить обычные дороги к каждому подъезду было невероятно дорого и сложно.
Артекторы Отар Каландаришвили и Гизо Поцхишвили предложили нестандартное решение для горного склона. Они соединили три корпуса на разных уровнях длинными мостами.
Вместо того, чтобы карабкаться вверх по серпантину, люди заходили в нижний дом, поднимались на лифте и просто шли горизонтально через мост в соседний корпус.
Кстати, эти лифты в Тбилиси до сих пор платные — бросаешь монетку и едешь в гости в другой дом через небо.
Идея совместного быта
Была и другая идея, более утопическая. Советские идеологи грезили "домами-коммунами".
Мосты должны были стать артериями, которые позволяли бы жителю в одних тапочках перейти из квартиры прямо в столовую, библиотеку или спортзал, не выходя на холодную улицу.
Почему сегодня это имеет печальный вид
Сейчас большинство этих мостов - это просто заброшенная ржавая арматура. Что пошло не так:
- безопасность. Со временем эти конструкции становились аварийными, а ремонтировать их никто не хотел;
- криминал. В 90-е такие переходы стали идеальным местом для сомнительных компаний, поэтому жильцы сами начали их заваривать решетками или закладывать кирпичами;
- теплопотери. Огромные бетонные галереи промерзали насквозь, и зимой переход превращался в испытание холодом.
Сегодня эти мосты — это памятник эпохе, которая пыталась быть футуристичной, но разбилась о суровый быт и отсутствие нормального сервиса. Они классно смотрятся на фото в Instagram, но жить в таком "футуризме" — сомнительное удовольствие.
