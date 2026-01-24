Видео
Главная Рынок недвижимости Странное явление в СССР — почему мосты строили сквозь многоэтажки

Странное явление в СССР — почему мосты строили сквозь многоэтажки

Дата публикации 24 января 2026 14:32
Зачем архитекторы в СССР соединяли многоэтажки мостами
Дома на Плато Нуцубидзе в Тбилиси. Фото: griphon/livejournal

Во многих районах постсоветских городов и сегодня можно заметить странные инженерные конструкции — бетонные или металлические переходы, соединяющие многоэтажки на уровне верхних этажей. Это выглядит как декорация к мрачному киберпанку, но в свое время эти мосты считались едва ли не пиком инженерной мысли.

Такие мосты между домами были ответом на конкретные вызовы, с которыми сталкивалась советская градостроительная система, пишет OBOZ.UA.

Тбилисская магия и экономия на лифтах

Самый "дикий" пример таких мостов — это Плато Нуцубидзе в Тбилиси. Там дома стоят на крутом склоне, и строить обычные дороги к каждому подъезду было невероятно дорого и сложно.

Артекторы Отар Каландаришвили и Гизо Поцхишвили предложили нестандартное решение для горного склона. Они соединили три корпуса на разных уровнях длинными мостами.

 

Странное явление в СССР — почему мосты строили сквозь многоэтажки - фото 1
Дома в Тбилиси. Фото: griphon/livejournal

Вместо того, чтобы карабкаться вверх по серпантину, люди заходили в нижний дом, поднимались на лифте и просто шли горизонтально через мост в соседний корпус.

 

Странное явление в СССР — почему мосты строили сквозь многоэтажки - фото 2
Дома на Плато Нуцубидзе. Фото: griphon/livejournal

Кстати, эти лифты в Тбилиси до сих пор платные — бросаешь монетку и едешь в гости в другой дом через небо.

Идея совместного быта

Была и другая идея, более утопическая. Советские идеологи грезили "домами-коммунами".

Мосты должны были стать артериями, которые позволяли бы жителю в одних тапочках перейти из квартиры прямо в столовую, библиотеку или спортзал, не выходя на холодную улицу.

Почему сегодня это имеет печальный вид

Сейчас большинство этих мостов - это просто заброшенная ржавая арматура. Что пошло не так:

  • безопасность. Со временем эти конструкции становились аварийными, а ремонтировать их никто не хотел;
  • криминал. В 90-е такие переходы стали идеальным местом для сомнительных компаний, поэтому жильцы сами начали их заваривать решетками или закладывать кирпичами;
  • теплопотери. Огромные бетонные галереи промерзали насквозь, и зимой переход превращался в испытание холодом.

Сегодня эти мосты — это памятник эпохе, которая пыталась быть футуристичной, но разбилась о суровый быт и отсутствие нормального сервиса. Они классно смотрятся на фото в Instagram, но жить в таком "футуризме" — сомнительное удовольствие.

Ранее мы рассказывали, какую скрытую деталь можно обнаружить в хрущевках. А также, о каких недостатках стоит знать владельцам квартир в домах-брежневках.

СССР недвижимость Дизайн архитектура многоэтажка
Катерина Балаева - редактор
Автор:
Катерина Балаева
