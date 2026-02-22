Відео
Диво сучасного декору — чим вразила дизайнерів кухня Алека Болдвіна (фото)

Диво сучасного декору — чим вразила дизайнерів кухня Алека Болдвіна (фото)

Ua ru
Дата публікації: 22 лютого 2026 20:12
Дизайн інтер'єру — як кухня Алека Болдвіна стала прикладом сучасного білого декору (фото)
Який сучасний декор на кухні Алека Болдвіна. Фото: Reuters

Дизайн у кухні Алека Болдвіна та його дружини Гіларії — чудовий приклад того, що для "вау-ефекту" не обов’язково зносити стіни чи витрачати мільйони на новий ремонт. Їхній простір виконаний у тотальному білому кольорі, але при цьому він не здається холодним. Секрет у тому, що пара зробила ставку на декор, який "зігріває" інтер'єр.

Основа тут максимально лаконічна: білий кухонний острів, світлі стіни та гладкі фасади без ручок, повідомляє Новини.LIVE з посиланням на видання Homes & Gardens. Це створює відчуття повітря й чистоти, але справжню атмосферу створюють саме деталі.

Читайте також:

Як додати тепла білій кухні

Головний "гравець" у домі Болдвінів — це текстура. Світле дерево на стільницях та підлозі відразу додає глибини, а текстиль (наприклад, м’які сірі штори) візуально згладжує гострі кути. Особливого шарму додає живе апельсинове дерево, яке стає яскравою плямою на фоні білих стін.

 

Диво сучасного декору — чим вразила дизайнерів кухня Алека Болдвіна (фото) - фото 1
Алек Болдвін на кухні. Фото: alecbaldwininsta/Instagram

Експертка з дизайну Меган Слек підтверджує, що такий підхід працює безвідмовно.

"Інтеграція кімнатних рослин — один із найпростіших способів оживити білу кухню. Рослини з виразним листям додають висоти та природної текстури простору з чіткими лініями", — каже вона.

Сучасна кухня без стерильності

Щоб білий інтер’єр не здавався холодним, варто звернути увагу на:

  1. Матеріали. Шукайте дерево або камінь із виразною фактурою — вони "розбивають" однотонність білого.
  2. Тканини. Не бійтеся штор, серветок чи килимків у спокійних тонах. Як зазначає Меган Слек: "Текстиль миттєво пом’якшує гладкі поверхні та додає інтересу залежно від вибору кольору чи візерунка".
  3. Озеленення. Навіть один великий вазон може змінити настрій усієї кімнати.

Приклад Болдвінів доводить: сучасний мінімалізм — це не про порожнечу, а про правильні акценти. Достатньо додати трохи "живих" елементів, і ваша кухня перетвориться зі звичайного місця для готування на серце дому.

Раніше ми розповідали про кухню Кім Кардашян у Гайден-Гіллс — це справжній маніфест того, наскільки теплим та виразним може бути мінімалізм. У співпраці з Акселем Вервордтом їй вдалося перетворити стриману палітру на простір, де відсутність зайвого створює особливу глибину.

Також повідомлялось, що кухня Селени Гомес лише здається типовим прикладом білої класики з мармуровими стільницями та ідеальним ладом. Насправді простір не виглядає бездушним чи занадто "стерильним" завдяки одній важливій деталі — вдало підібраній фурнітурі, яка додає інтер’єру характеру.

тренди Алек Болдвін закордонні зірки Дизайн кухня
Катерина Балаєва - редактор
Автор:
Катерина Балаєва
