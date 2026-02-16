Дизайн кухні "Міс Всесвіт" Олівії Калпо здивував несподіваними поєднаннями (фото)

Олівія Калпо. Фото: Reuters

Якщо ви шукаєте натхнення для ремонту, зазирніть у гості до Олівії Калпо. Її кухня — це майстер-клас із того, як зробити білий інтер’єр на кухні не "стерильним", а по-справжньому живим.

На перший погляд усе просто: багато білого, мармур і дерево. Але магія криється в деталях? розповідає Новини.LIVE з посиланням на видання Homes & Gardens.

Реклама

Читайте також:

Кухня Олівії Калпо та особливості дизайну

Тут глянцева плитка цікаво грає зі світлом, додаючи простору глибини, а мармурові стільниці відповідають за той самий "тихий люкс". Проте, якби не дерев’яні фасади, кухня могла б здаватися холодною.

Саме тепле дерево "заземлює" інтер’єр, роблячи його затишним місцем для ранкової кави, а не просто картинкою з Pinterest.

Кухня Олівії Калпо. Фото: oliviaculpo/Instagram

Біла кухня у скандинавському стилі тренди

Цей підхід ідеально вписується у сучасне бачення скандинавського стилю. Том Хоулі, креативний директор однойменного бренду, зазначає, що зараз ми спостерігаємо відхід від холодного мінімалізму.

Люди дедалі частіше обирають "теплі нейтрали" та багатошарові фактури.

За словами Хоулі, кухня сьогодні — це не лише про ергономіку, а насамперед про емоційний комфорт. Ми хочемо торкатися тактильного каменю та відчувати тепло натурального дерева.

Олівія Калпо на кухні. Фото: oliviaculpo/Instagram

Секрет позачасового дизайну

Чому цей інтер’єр не набридне за рік? Бо поєднання мармуру, дерева та латунних акцентів — це база, яка стоїть поза трендами:

Мармур — це про вічність і статус. Дерево — про домашнє тепло. Метал — це фінальний штрих, як вдало підібрані прикраси до сукні.

Приклад Калпо доводить: щоб створити сучасний простір, не обов’язково ганятися за яскравими кольорами. Достатньо навчитися правильно "миксувати" текстури. Тоді ваша кухня виглядатиме актуальною і сьогодні, і через десять років.

Раніше ми розповідали, що кухня Кім Кардашян у Гайден-Гіллз — це доказ того, що мінімалізм не мусить бути нудним. Створений у дуеті з Акселем Вервордтом, цей простір показує, як майстерна робота з нейтральними тонами робить інтер’єр по-справжньому глибоким.

А також, що кухня Селени Гомес лише здається типовим прикладом білої класики з мармуровими стільницями та вилизаним інтер’єром. Насправді ж простір позбавлений "лікарняної" нудьги завдяки вдало підібраній фурнітурі. Саме дрібні деталі роблять цей дизайн живим і стильним, а не просто черговим світлим приміщенням.