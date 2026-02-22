Видео
Главная Рынок недвижимости Прорыв стиля — почему кухня Алека Болдвина удивила дизайнеров (фото)

Прорыв стиля — почему кухня Алека Болдвина удивила дизайнеров (фото)

Ua ru
Дата публикации 22 февраля 2026 20:12
Уют вместо стерильности — почему кухня Алека Болдвина не выглядит как операционная (фото)
Какой современный декор на кухне Алека Болдуина. Фото: Reuters

Дизайн в кухне Алека Болдуина и его жены Гиларии — пример того, что не обязательно сносить стены или тратить миллионы на новый ремонт для шикарного дизайна. Их пространство выполнено в тотальном белом цвете, но при этом оно не кажется холодным. 

Основа здесь максимально лаконична: белый кухонный остров, светлые стены и гладкие фасады без ручек, сообщает Новини.LIVE со ссылкой на издание Homes & Gardens. Это создает ощущение воздуха и чистоты, но настоящую атмосферу создают именно детали.

Читайте также:

Как добавить тепла белой кухне

Главный "игрок" в доме Болдуинов — это текстура. Светлое дерево на столешницах и полу сразу добавляет глубины, а текстиль (например, мягкие серые шторы) визуально сглаживает острые углы. Особого шарма добавляет живое апельсиновое дерево, которое становится ярким пятном на фоне белых стен.

 

Прорыв стиля — почему кухня Алека Болдвина удивила дизайнеров (фото) - фото 1
Алек Болдуин на кухне. Фото: alecbaldwininsta/Instagram

Эксперт по дизайну Меган Слек подтверждает, что такой подход работает безотказно.

"Интеграция комнатных растений — один из самых простых способов оживить белую кухню. Растения с выразительными листьями добавляют высоты и естественной текстуры пространству с четкими линиями", — говорит она.

Современная кухня без стерильности

Чтобы белый интерьер не казался холодным, стоит обратить внимание на:

  1. Материалы. Ищите дерево или камень с выразительной фактурой — они "разбивают" однотонность белого.
  2. Ткани. Не бойтесь штор, салфеток или ковриков в спокойных тонах. Как отмечает Меган Слек: "Текстиль мгновенно смягчает гладкие поверхности и добавляет интереса в зависимости от выбора цвета или узора".
  3. Озеленение. Даже один большой вазон может изменить настроение всей комнаты.

Пример Болдуинов доказывает: современный минимализм — это не о пустоте, а о правильных акцентах. Достаточно добавить немного "живых" элементов, и ваша кухня превратится из обычного места для готовки в сердце дома.

Ранее мы рассказывали о кухне Ким Кардашян в Хайден-Хиллс — это настоящий манифест того, насколько теплым и выразительным может быть минимализм. В сотрудничестве с Акселем Вервордтом ей удалось превратить сдержанную палитру в пространство, где отсутствие лишнего создает особую глубину.

Также сообщалось, что кухня Селены Гомес только кажется типичным примером белой классики с мраморными столешницами и идеальным строем. На самом деле пространство не выглядит бездушным или слишком "стерильным" благодаря одной важной детали - удачно подобранной фурнитуре, которая придает интерьеру характер.

Катерина Балаева - редактор
Автор:
Катерина Балаева
