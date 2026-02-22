Уют вместо стерильности — почему кухня Алека Болдвина не выглядит как операционная (фото)

Прорыв стиля — почему кухня Алека Болдвина удивила дизайнеров (фото)
Дизайн в кухне Алека Болдуина и его жены Гиларии — пример того, что не обязательно сносить стены или тратить миллионы на новый ремонт для шикарного дизайна. Их пространство выполнено в тотальном белом цвете, но при этом оно не кажется холодным.
Основа здесь максимально лаконична: белый кухонный остров, светлые стены и гладкие фасады без ручек, сообщает Новини.LIVE со ссылкой на издание Homes & Gardens. Это создает ощущение воздуха и чистоты, но настоящую атмосферу создают именно детали.
Как добавить тепла белой кухне
Главный "игрок" в доме Болдуинов — это текстура. Светлое дерево на столешницах и полу сразу добавляет глубины, а текстиль (например, мягкие серые шторы) визуально сглаживает острые углы. Особого шарма добавляет живое апельсиновое дерево, которое становится ярким пятном на фоне белых стен.
Эксперт по дизайну Меган Слек подтверждает, что такой подход работает безотказно.
"Интеграция комнатных растений — один из самых простых способов оживить белую кухню. Растения с выразительными листьями добавляют высоты и естественной текстуры пространству с четкими линиями", — говорит она.
Современная кухня без стерильности
Чтобы белый интерьер не казался холодным, стоит обратить внимание на:
- Материалы. Ищите дерево или камень с выразительной фактурой — они "разбивают" однотонность белого.
- Ткани. Не бойтесь штор, салфеток или ковриков в спокойных тонах. Как отмечает Меган Слек: "Текстиль мгновенно смягчает гладкие поверхности и добавляет интереса в зависимости от выбора цвета или узора".
- Озеленение. Даже один большой вазон может изменить настроение всей комнаты.
Пример Болдуинов доказывает: современный минимализм — это не о пустоте, а о правильных акцентах. Достаточно добавить немного "живых" элементов, и ваша кухня превратится из обычного места для готовки в сердце дома.
Ранее мы рассказывали о кухне Ким Кардашян в Хайден-Хиллс — это настоящий манифест того, насколько теплым и выразительным может быть минимализм. В сотрудничестве с Акселем Вервордтом ей удалось превратить сдержанную палитру в пространство, где отсутствие лишнего создает особую глубину.
Также сообщалось, что кухня Селены Гомес только кажется типичным примером белой классики с мраморными столешницами и идеальным строем. На самом деле пространство не выглядит бездушным или слишком "стерильным" благодаря одной важной детали - удачно подобранной фурнитуре, которая придает интерьеру характер.
