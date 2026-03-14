Зірка "Баффі" показала трендову "невидиму" кухню (фото, відео)

Зірка "Баффі" показала трендову "невидиму" кухню (фото, відео)

Дата публікації: 14 березня 2026 20:12
Зірка "Баффі" показала трендову "невидиму” кухню (фото, відео)
Сара Мішель Геллар. Фото: sarahmgellar/Instagram

Сара Мішель Геллар та Фредді Принц-молодший нещодавно "засвітили" свою кухню, і дизайнери інтер’єру вже встигли розібрати її на деталі. Що ж там такого особливого? По-перше, вона майже "невидима".

Акторка виклала відео, де добре видно головну фішку — повну відсутність ручок на шафах, повідомляє Новини.LIVE з посиланням на видання Homes & Gardens. Замість звичної фурнітури — суцільні матові поверхні глибокого чорного кольору. 

Зірка "Баффі" показала трендову "невидиму” кухню (фото, відео) - фото 1
Сара Мішель Геллар на кухні. Фото: sarahmgellar/Instagram

Це створює ефект монолітної стіни, яка ніби розчиняється в просторі. Щоб інтер’єр не здавався занадто похмурим, Сара додала теплих акцентів: шоколадний фартух і стіни кремового відтінку.

Чому це круто

Ручки часто "видають" вік кухні — вони першими виходять із моди. А от гладкі фасади — це історія поза часом. Фахівці з Fisher & Paykel зазначають, що такий прийом ідеальний для відкритих планувань, коли кухня плавно переходить у вітальню і не "кричить" про своє побутове призначення.

Світло замість декору

Зазвичай такі мінімалістичні кухні роблять світлими, але пара ризикнула з чорним матом. Щоб простір не нагадував печеру, над робочою зоною додали велике горизонтальне вікно. Природне світло тут працює краще за будь-який декор — воно підкреслює текстуру фасадів без зайвих відблисків металу.

"Сучасна кухня працює завдяки продуманим системам зберігання — висувним ящикам, полицям і коморам. Це зменшує безлад і робить кухню значно зручнішою у щоденному використанні", — поясню\ дизайнерка Місті Каллавей.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Експерти впевнені, що тренд на "тихий дизайн" без візуального шуму з нами надовго. Приклад Геллар доводить: навіть радикально чорна кухня може бути затишною, якщо правильно поєднати її з природним світлом та теплими кольорами.

Як повідомлялось, для створення справжнього затишку на кухні дизайнери радять фокусуватися на грамотному освітленні, а не на кількості ламп. Олександра Даддаріо, наприклад, відмовилася від перевантаженої точковими світильниками стелі на користь елегантних підвісів над кухонним островом. Такий підхід дозволяє акцентувати увагу на важливих зонах і робить інтер’єр значно атмосфернішим.

Також ми розповідали, що інтер’єр кухні Кім Кардаш’ян у Гайден Гіллс — це вишуканий маніфест мінімалізму, позбавлений усього зайвого. У тандемі з дизайнером Акселем Вервордтом зірці вдалося перетворити стриману палітру на живе, об’ємне середовище, що задає нові тренди в сучасному дизайні.

актори закордонні зірки Дизайн акторка
Катерина Балаєва - редактор
Автор:
Катерина Балаєва
