Україна
Дизайн ванной комнаты Блейк Лайвли удивил и задал новую моду (видео)

Дизайн ванной комнаты Блейк Лайвли удивил и задал новую моду (видео)

Дата публикации 11 апреля 2026 20:12
Интерьер ванной комнаты Блейк Лайвли перевернул представление о стиле (видео)
Блейк Лайвли. Фото: Reuters, Future. Коллаж: Новини.LIVE

В 2026 году ванная комната давно перестала быть лишь функциональным пространством. Она все чаще превращается в место отдыха и восстановления. Именно такой подход продемонстрировала Блейк Лайвли, показав свой интерьер, который уже активно обсуждают дизайнеры.

Ее решение меняет представление о том, какой может быть современная "гостиничная" ванная комната, сообщает Новини.LIVE со ссылкой на издание Homes & Gardens.

Ванная комната Блейк Лайвли

Пространство выполнено в бохо-эстетике с выразительным акцентом на естественность. Светлые кремовые оттенки плитки сочетаются с деревянными балками на потолке, создавая ощущение тепла и спокойствия. В то же время интерьер не выглядит простым — он имеет оттенок сдержанной роскоши.

Но главный фокус в деталях, которые обычно не ожидаешь увидеть рядом с душем: винтажные светильники и настоящие картины в рамах.

"Это идеальный пример того, как сочетание фактур формирует ощущение уюта и роскоши одновременно. Поверхности здесь выглядят живыми, а не стерильно отполированными. Именно это несовершенство и придает пространству характер", — отмечает дизайнер Камила Маси.

Читайте также:

Весь секрет интерьера — в многослойности. Это не тот плоский минимализм, от которого все немного устали. Здесь металл встречается с керамикой, а грубое дерево — с изысканной бронзой смесителей.

Картины на стенах окончательно "укрощают" утилитарность комнаты, делая ее по-настоящему жилой.

 

Дизайн ванной комнаты Блейк Лайвли удивил и задал новую моду (видео) - фото 1
Блейк Лайвли в ванной комнате. Фото: blakelively/Instagram

Тренды ванной комнаты в 2026 году

Интерьер Блейк Лайвли четко отражает актуальные тенденции:

  1. Текстура вместо блеска: выбирайте материалы, к которым хочется прикоснуться.
  2. Теплые нейтральные цвета: они работают на расслабление лучше любого детокса.
  3. Смелый декор: искусству есть место даже там, где течет вода.

Дизайнеры отмечают, что в 2026 году роскошь — это не о золоте или дорогих брендах.

"Текстура сегодня значительно важнее блеска — именно она создает ту самую неуловимую атмосферу, которую мы ищем в лучших отелях мира", — заключает Маси.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Пример Лайвли доказывает: современная ванная комната — это не об идеальной гладкости, а о глубине и комфорте, в который хочется погружаться каждый день.

Как сообщали Новини.LIVE, американская модель Кендалл Дженнер похвасталась результатами грандиозного обновления своего поместья, выложив кадры "до" и "после". На снимках видно, как кардинально изменилась ее ванная комната, а масштабы перевоплощения интерьера просто поражают.

Также Новини.LIVE рассказывали, что в 2026 году в дизайне санузлов царит стремление к монолитности и безупречной чистоте, поэтому на смену мелкому кафелю пришел крупноформатный керамогранит. Отсутствие многочисленных швов позволяет создавать эффект сплошной поверхности, что не только выглядит эстетично, но и значительно упрощает уход за помещением.

Катерина Балаева - редактор, обозреватель рынка недвижимости
Автор:
Катерина Балаева
