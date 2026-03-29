Дизайн вітальні Дженніфер Еністон став новим трендом весни-2026 (фото)

Дженніфер Еністон та куточок її вітальні. Фото: Jon Kopaloff, jenniferaniston/Instagram. Колаж: Новини.LIVE

Весна 2026 року повернула інтерес до просторів, де можна відчути спокій і відпочинок без подорожей. Саме тому інтер’єрні рішення з ефектом "курорту вдома" стали новим стандартом. Прикладом стала вітальня Дженніфер Еністон, яка поєднала естетику саду та дому.

І головне — цей ефект досягається значно простіше, ніж здається, повідомляє Новини.LIVE з посиланням на видання Homes & Gardens.

Освітлення для затишної вітальні

Ключ до атмосфери — не меблі і навіть не декор, а світло. Замість одного яскравого джерела тут використано кілька точкових зон освітлення. Світло ніби "розсипане" по простору: окремо підсвічені полиці, зона відпочинку, вода та зелень. Це створює глибину і відчуття приватності.

Секрет у так званому зональному освітленні. Маленькі лампи працюють точково, а не заливають усе світлом. У результаті простір виглядає дорожче і спокійніше, як у преміальному готелі або спа.

"Краще менше світильників, але якісних і правильно розташованих", — каже експерт Джеймс Кендалл.

Затишний куточок Дженніфер Еністон. Фото: stephenshadley/Instagram

Ідеї освітлення для саду і тераси

Якщо у вас є балкон або невелика тераса, не ігноруйте їх. Кілька точкових світильників біля рослин або м’яка стрічка під сходами — і простір миттєво стає об’ємним. Це і є той самий багатошаровий ефект, який робить інтер’єр "дизайнерським" без зайвих зусиль.

Але пам’ятайте про колір. Холодне офісне світло вб’є будь-яку затишну ідею. Тільки теплий білий спектр.

"Світло має бути приємним для очей, без різких відблисків", — наполягає Кендалл

Деталі, що працюють вдень і вночі

Щоб ваш "домашній курорт" виглядав стильно навіть при сонячному світлі, зверніть увагу на фактури самих світильників. Замість дешевого пластику чи блискучого хрому обирайте матеріали з характером:

Глибокий матовий чорний. Шляхетна латунь з антикварним фінішем. Зістарена бронза.

Ці деталі додають інтер’єру ваги та історії. Адже розкіш — це не про кількість витрачених грошей, а про відчуття, яке ви отримуєте, коли ввечері вмикаєте те саме "правильне" світло і нарешті видихаєте.

