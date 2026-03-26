Вигнуті меблі перетворили вітальню Кемерон Діаз на шедевр (фото)
Сучасні інтер’єри швидко змінюються, і у 2026 році головний акцент змістився з чітких ліній до м’яких форм. Дизайнери все частіше відмовляються від кутів на користь плавних силуетів. Це не просто мода, а відповідь на потребу у спокійному та комфортному просторі. Вітальня Кемерон Діаз стала одним із найяскравіших прикладів цього підходу.
У центрі уваги — дивани та крісла з округлими формами, повідомляє Новини.LIVE з посиланням на видання Homes & Gardens.
У вітальні акторки композиція побудована навколо вигнутого дивана та кількох м’яких крісел, що формують зону для спілкування. Такий підхід виглядає сучасно, але водночас не перевантажує простір.
"Гострі лінії поступово відходять у минуле, поступаючись більш органічним формам, які створюють відчуття спокою", — зазначає експерт з інтер’єрів Джош Бреніган.
Як оформити вітальню з вигнутими меблями
Щоб повторити цей стиль, важливо дотримуватися балансу. М’які форми варто поєднувати з нейтральною палітрою: теплі бежеві, пісочні та природні зелені відтінки. Округлі світильники, вазони та декор підсилюють ефект.
"М’які кольори та натуральні матеріали створюють фон, на якому вигнуті форми виглядають максимально гармонійно", — пояснює дизайнерка Шеллі Кокрейн.
Чому вигнуті форми роблять інтерєр затишним
Плавні лінії асоціюються з природою, тому простір сприймається більш розслабленим. У часи невизначеності люди підсвідомо обирають інтер’єри, які дають відчуття безпеки та тепла.
Крім того, округлі меблі роблять кімнату більш функціональною: легше рухатися, зручніше спілкуватися, менше візуального шуму.
Які меблі обрати для органічного інтерєру
Не обов’язково міняти все. Достатньо кількох акцентів, щоб простір "зазвучав" по-новому:
- Дивани-квасолини у фактурних тканинах (на кшталт букле або м’якого шенілу).
- Крісла без підлокітників, що нагадують морську гальку.
- Журнальні столики неправильної, обтічної форми.
- Декор із дерева, де збережено природні вигини стовбура.
Експерти наголошують, що вигнуті лінії — це про наш внутрішній комфорт. Психологічно ми сприймаємо округлі предмети як безпечніші, тому в такій вітальні розслабитися значно легше.
