Вигнуті меблі перетворили вітальню Кемерон Діаз на шедевр (фото)

Кемерон Діаз.

Сучасні інтер’єри швидко змінюються, і у 2026 році головний акцент змістився з чітких ліній до м’яких форм. Дизайнери все частіше відмовляються від кутів на користь плавних силуетів. Це не просто мода, а відповідь на потребу у спокійному та комфортному просторі. Вітальня Кемерон Діаз стала одним із найяскравіших прикладів цього підходу.

У центрі уваги — дивани та крісла з округлими формами, повідомляє Новини.LIVE з посиланням на видання Homes & Gardens.

У вітальні акторки композиція побудована навколо вигнутого дивана та кількох м’яких крісел, що формують зону для спілкування. Такий підхід виглядає сучасно, але водночас не перевантажує простір.

"Гострі лінії поступово відходять у минуле, поступаючись більш органічним формам, які створюють відчуття спокою", — зазначає експерт з інтер’єрів Джош Бреніган.

Читайте також:

Вітальня Кемерон Діаз. Фото: carolwoodrealestate/Instagram

Як оформити вітальню з вигнутими меблями

Щоб повторити цей стиль, важливо дотримуватися балансу. М’які форми варто поєднувати з нейтральною палітрою: теплі бежеві, пісочні та природні зелені відтінки. Округлі світильники, вазони та декор підсилюють ефект.

"М’які кольори та натуральні матеріали створюють фон, на якому вигнуті форми виглядають максимально гармонійно", — пояснює дизайнерка Шеллі Кокрейн.

Чому вигнуті форми роблять інтерєр затишним

Плавні лінії асоціюються з природою, тому простір сприймається більш розслабленим. У часи невизначеності люди підсвідомо обирають інтер’єри, які дають відчуття безпеки та тепла.

Крім того, округлі меблі роблять кімнату більш функціональною: легше рухатися, зручніше спілкуватися, менше візуального шуму.

Які меблі обрати для органічного інтерєру

Не обов’язково міняти все. Достатньо кількох акцентів, щоб простір "зазвучав" по-новому:

Дивани-квасолини у фактурних тканинах (на кшталт букле або м’якого шенілу). Крісла без підлокітників, що нагадують морську гальку. Журнальні столики неправильної, обтічної форми. Декор із дерева, де збережено природні вигини стовбура.

Експерти наголошують, що вигнуті лінії — це про наш внутрішній комфорт. Психологічно ми сприймаємо округлі предмети як безпечніші, тому в такій вітальні розслабитися значно легше.

