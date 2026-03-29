Дизайн гостиной Дженнифер Энистон стал новым трендом весны-2026 (фото)

Дженнифер Энистон и уголок ее гостиной.

Весна 2026 года вернула интерес к пространствам, где можно ощутить спокойствие и отдых без путешествий. Именно поэтому интерьерные решения с эффектом "курорта дома" стали новым стандартом. Примером стала гостиная Дженнифер Энистон, которая соединила эстетику сада и дома.

И главное — этот эффект достигается значительно проще, чем кажется, сообщает Новини.LIVE со ссылкой на издание Homes & Gardens.

Освещение для уютной гостиной

Ключ к атмосфере — не мебель и даже не декор, а свет. Вместо одного яркого источника здесь использовано несколько точечных зон освещения. Свет будто "рассыпан" по пространству: отдельно подсвечены полки, зона отдыха, вода и зелень. Это создает глубину и ощущение приватности.

Секрет в так называемом зональном освещении. Маленькие лампы работают точечно, а не заливают все светом. В результате пространство выглядит дороже и спокойнее, как в премиальном отеле или спа.

"Лучше меньше светильников, но качественных и правильно расположенных", — говорит эксперт Джеймс Кендалл.

Уютный уголок Дженнифер Энистон. Фото: stephenshadley/Instagram

Идеи освещения для сада и террасы

Если у вас есть балкон или небольшая терраса, не игнорируйте их. Несколько точечных светильников возле растений или мягкая лента под лестницей — и пространство мгновенно становится объемным. Это и есть тот самый многослойный эффект, который делает интерьер "дизайнерским" без лишних усилий.

Но помните о цвете. Холодный офисный свет убьет любую уютную идею. Только теплый белый спектр.

"Свет должен быть приятным для глаз, без резких бликов", — настаивает Кендалл

Детали, работающие днем и ночью

Чтобы ваш "домашний курорт" выглядел стильно даже при солнечном свете, обратите внимание на фактуры самих светильников. Вместо дешевого пластика или блестящего хрома выбирайте материалы с характером:

Глубокий матовый черный. Благородная латунь с антикварным финишем. Состаренная бронза.

Эти детали добавляют интерьеру веса и истории. Ведь роскошь — это не о количестве потраченных денег, а об ощущении, которое вы получаете, когда вечером включаете тот самый "правильный" свет и наконец-то выдыхаете.

