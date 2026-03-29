КомпанииВоенная экономикаПсихологияИнвестицииШтабДом и огородРынок трудаTravelКультРынок недвижимостиМодаТехноДеньги ВСУЖизньГороскопFashionПутешествияПогодаОлимпиадаLifeМода и красотаВкусТуризмРецептыДомТранспортАвтоКино и сериалыМетеоПсихология 2025Шоу-бизнес 1МедцентрПромоНедвижимостьЭксклюзивВалютаЕвровидениеВойскоХроникиВойнаЗвездыАктуальноИндустрииШоу и звездыТЦКМирВоенныйЛайфхакиСегодняВойна 2024ДеньгиНаукаСветЕдаМобилизацияWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperКурсОбществоПроисшествияКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024БоксПсихология1ЗдоровьеПраздники1Евровидение1Украина АрхивШоу-бизнес --ТЦК та СПРезервОгоЭкономистПолитикаКухняЛайфстайлПраздникиФинансыЛьвовЭкономикаУкраинаЗдоровье +ТехноНовости дняРецепты АрхивСпортШоу-бизнесАрмияITКиноТехнологииДом 2024

Дата публикации 29 марта 2026 20:12
Дизайн гостиной Дженнифер Энистон стал новым трендом весны-2026 (фото)
Дженнифер Энистон и уголок ее гостиной. Фото: Jon Kopaloff, jenniferaniston/Instagram. Коллаж: Новини.LIVE

Весна 2026 года вернула интерес к пространствам, где можно ощутить спокойствие и отдых без путешествий. Именно поэтому интерьерные решения с эффектом "курорта дома" стали новым стандартом. Примером стала гостиная Дженнифер Энистон, которая соединила эстетику сада и дома.

И главное — этот эффект достигается значительно проще, чем кажется, сообщает Новини.LIVE со ссылкой на издание Homes & Gardens.

Освещение для уютной гостиной

Ключ к атмосфере — не мебель и даже не декор, а свет. Вместо одного яркого источника здесь использовано несколько точечных зон освещения. Свет будто "рассыпан" по пространству: отдельно подсвечены полки, зона отдыха, вода и зелень. Это создает глубину и ощущение приватности.

Секрет в так называемом зональном освещении. Маленькие лампы работают точечно, а не заливают все светом. В результате пространство выглядит дороже и спокойнее, как в премиальном отеле или спа.

"Лучше меньше светильников, но качественных и правильно расположенных", — говорит эксперт Джеймс Кендалл.

Уютный уголок Дженнифер Энистон. Фото: stephenshadley/Instagram

Идеи освещения для сада и террасы

Если у вас есть балкон или небольшая терраса, не игнорируйте их. Несколько точечных светильников возле растений или мягкая лента под лестницей — и пространство мгновенно становится объемным. Это и есть тот самый многослойный эффект, который делает интерьер "дизайнерским" без лишних усилий.

Но помните о цвете. Холодный офисный свет убьет любую уютную идею. Только теплый белый спектр.

"Свет должен быть приятным для глаз, без резких бликов", — настаивает Кендалл

Детали, работающие днем и ночью

Чтобы ваш "домашний курорт" выглядел стильно даже при солнечном свете, обратите внимание на фактуры самих светильников. Вместо дешевого пластика или блестящего хрома выбирайте материалы с характером:

  1. Глубокий матовый черный.
  2. Благородная латунь с антикварным финишем.
  3. Состаренная бронза.

Эти детали добавляют интерьеру веса и истории. Ведь роскошь — это не о количестве потраченных денег, а об ощущении, которое вы получаете, когда вечером включаете тот самый "правильный" свет и наконец-то выдыхаете.

Как сообщали Новини.LIVE, жесткую геометрию в интерьерах активно вытесняют мягкие, обтекаемые силуэты, создающие ощущение особого уюта и спокойствия. Показательным примером этой тенденции стала гостиная Кэмерон Диаз, где отказ от острых углов в пользу плавных линий превратил пространство в настоящий оазис для отдыха. Такой подход — это не только дань моде, а сознательное стремление к гармонии и визуальному комфорту в доме.

Также Новини.LIVE рассказывали, что зря некоторые считают серый цвет слишком "сухим" или скучным, ведь на самом деле это идеальный холст для творчества. Чтобы избавиться от офисной сдержанности и добавить интерьеру характера, не обязательно перекрашивать стены — достаточно одного яркого акцента. Гвинет Пэлтроу уже доказала это на собственном примере, мастерски оживив нейтральное пространство всего лишь одной меткой деталью.

Дженнифер Энистон зарубежные звезды Дизайн
Катерина Балаева - редактор, обозреватель рынка недвижимости
Катерина Балаева
