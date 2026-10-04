Кольори кухні для стильного інтер’єру: які відтінки обирають замість білого

Дівчинка миє посуд на кухні. Фото: УНІАН

Білі кухні поступово втрачають статус головного вибору для сучасного житла. Нині дизайнери роблять ставку на теплі відтінки, натуральне дерево та зелений колір, які додають простору затишку й характеру. Водночас яскраві акценти використовують точково, щоб інтер’єр не виглядав перевантаженим.

Про це розповідає Новини.LIVE із посиланням на ELLE Decor.

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Які кольори кухонь популярні у 2026 році

Тривалий час білий залишався одним із найбезпечніших варіантів для кухні. Такий колір візуально розширює простір, додає світла та легко поєднується з іншими елементами інтер’єру.

Однак дизайнери дедалі частіше відмовляються від повністю білих кухонь. Замість холодних і стерильних відтінків вони обирають палітри, які створюють більш теплу та домашню атмосферу.

Одним із головних фаворитів став зелений колір. За даними Homes & Gardens, після опитування понад 30 дизайнерів саме зелений найчастіше називали кольором, який вони використовують для кухонь у 2026 році. Йдеться як про м’які шавлієві відтінки, так і про більш насичені природні тони.

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Зелений добре поєднується з деревом, каменем та теплими нейтральними відтінками. Тому його можна використовувати не лише для всіх фасадів, а й для кухонного острова чи нижніх шаф.

На зміну білому приходить дерево

Ще один помітний тренд — натуральна деревина. Згідно з дослідженням Houzz за 2026 рік, дерево вперше випередило білий колір за популярністю серед власників, які оновлюють кухні. Дерев’яні фасади обрали 29% респондентів проти 28% для білого кольору.

Найчастіше використовують середні за насиченістю деревні відтінки, але популярними залишаються також світлі та темні варіанти.

Такий вибір дозволяє зробити кухню менш холодною навіть без яскравих кольорів. Дерево можна поєднати з кремовими фасадами, кам’яною стільницею або контрастним кухонним островом.

Теплі нейтральні кольори замість холодного білого

Якщо власники житла не готові до зеленої чи темної кухні, дизайнери пропонують компроміс — теплі нейтральні відтінки.

У тренді кремовий, бежевий, тауповий, відтінки "мокко" та так званий mushroom — приглушений колір, що поєднує риси бежевого, сірого та коричневого. Такі кольори залишаються спокійними, але не створюють ефекту стерильності.

Окремо дизайнери звертають увагу на кремові відтінки з текстурною поверхнею. Завдяки матовому або фактурному покриттю навіть нейтральний фасад виглядає цікавіше та дорожче.

Темні кухні також стають популярнішими

Для тих, хто хоче більш виразний інтер’єр, дизайнери пропонують глибокі кольори. Серед них — темно-зелений, винний, коричневий, майже чорний та насичений синій.

Проте повністю затемнювати невелику кухню необов’язково. Насичений колір можна залишити для нижніх фасадів, острова або окремої стіни, а решту простору зробити світлішою.

Такий прийом допомагає додати характеру інтер’єру, не створюючи відчуття тісноти.

Який колір краще вибрати для кухні

Якщо ремонт робиться на багато років, не обов’язково гнатися за найяскравішим трендом. Найбільш універсальними варіантами залишаються теплий кремовий, бежевий, натуральне дерево та приглушений зелений.

Для невеликої кухні краще використовувати світлі теплі відтінки та додавати темні кольори точково. У просторому приміщенні можна дозволити собі насичені зелені, коричневі або винні фасади.

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