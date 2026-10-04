Цвета кухни для стильного интерьера: какие оттенки выбирают вместо белого

Девочка моет посуду на кухне. Фото: УНИАН

Белые кухни постепенно теряют статус главного выбора для современного жилья. Сейчас дизайнеры делают ставку на теплые оттенки, натуральное дерево и зеленый цвет, которые придают помещению уют и характер. В то же время яркие акценты используют точечно, чтобы интерьер не выглядел перегруженным.

Об этом сообщает Новини.LIVE со ссылкой на ELLE Decor.

Реклама

Какие цвета кухонь популярны в 2026 году

Долгое время белый оставался одним из самых безопасных вариантов для кухни. Такой цвет визуально расширяет пространство, добавляет света и легко сочетается с другими элементами интерьера.

Однако дизайнеры все чаще отказываются от полностью белых кухонь. Вместо холодных и стерильных оттенков они выбирают палитры, которые создают более теплую и домашнюю атмосферу.

Одним из главных фаворитов стал зеленый цвет. По данным Homes & Gardens, по итогам опроса более 30 дизайнеров именно зеленый чаще всего называли цветом, который они будут использовать для кухонь в 2026 году. Речь идет как о мягких шалфейных оттенках, так и о более насыщенных природных тонах.

Читайте также:

Зеленый хорошо сочетается с деревом, камнем и теплыми нейтральными оттенками. Поэтому его можно использовать не только для всех фасадов, но и для кухонного острова или нижних шкафов.

На смену белому приходит дерево

Еще один заметный тренд — натуральная древесина. Согласно исследованию Houzz за 2026 год, дерево впервые обогнало белый цвет по популярности среди владельцев, которые обновляют кухни. Деревянные фасады выбрали 29% респондентов против 28% для белого цвета.

Чаще всего используются средние по насыщенности древесные оттенки, но популярными остаются также светлые и тёмные варианты.

Такой выбор позволяет сделать кухню менее холодной даже без ярких цветов. Дерево можно сочетать с кремовыми фасадами, каменной столешницей или контрастным кухонным островом.

Теплые нейтральные цвета вместо холодного белого

Если владельцы жилья не готовы к зеленой или темной кухне, дизайнеры предлагают компромисс — теплые нейтральные оттенки.

В тренде кремовый, бежевый, тауповый, оттенки "мокко" и так называемый mushroom — приглушенный цвет, сочетающий в себе черты бежевого, серого и коричневого. Такие цвета остаются спокойными, но не создают эффекта стерильности.

Отдельно дизайнеры обращают внимание на кремовые оттенки с текстурной поверхностью. Благодаря матовому или фактурному покрытию даже нейтральный фасад выглядит интереснее и дороже.

Темные кухни также становятся все более популярными

Для тех, кто хочет более выразительный интерьер, дизайнеры предлагают глубокие цвета. Среди них — темно-зеленый, винный, коричневый, почти черный и насыщенный синий.

Однако полностью затемнять небольшую кухню необязательно. Насыщенный цвет можно оставить для нижних фасадов, острова или отдельной стены, а остальное пространство сделать светлее.

Такой прием помогает придать интерьеру характер, не создавая ощущения тесноты.

Какой цвет лучше выбрать для кухни

Если ремонт делается на долгие годы, не обязательно гнаться за самым ярким трендом. Наиболее универсальными вариантами остаются теплый кремовый, бежевый, натуральное дерево и приглушенный зеленый.

Для небольшой кухни лучше использовать светлые тёплые оттенки и добавлять темные цвета точечно. В просторном помещении можно позволить себе насыщенные зеленые, коричневые или винные фасады.

Недавно Новини.LIVE сообщали, что дача в Германии не всегда может заменить полноценное жилье. Для садовых домов действуют отдельные правила, и постоянное проживание там может создать проблемы для владельца. Перед покупкой такой недвижимости важно проверить её юридический статус и назначение участка.

Также Новини.LIVE сообщали, какое решение постепенно заменяет классические душевые кабины в современных ванных комнатах. Открытый душ помогает визуально расширить пространство и имеет меньше конструктивных элементов. В то же время при ремонте необходимо правильно организовать слив и гидроизоляцию, ведь ошибки могут привести к проблемам с влагой.