Накладний умивальник у ванній. Фото: Magnific

Накладні умивальники, які ще кілька років тому вважали ефектним рішенням для сучасної ванної, поступово поступаються іншим конструкціям. Причина не лише у зміні дизайнерських уподобань, а й у щоденних незручностях: бризках на стільниці та складнішому прибиранні. Натомість увагу привертають три практичніші варіанти.

Про це розповідає Новини.LIVE з посиланням на Nabuduvaly.

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Чому накладні умивальники стали менш популярними

Раніше окрема чаша на стільниці була одним із помітних елементів оформлення ванної кімнати. Її поєднували з деревом, натуральним каменем або керамогранітом, створюючи виразний інтер'єр.

Однак під час щоденного користування виявився недолік такого рішення. Вода розбризкується навколо чаші, потрапляє на стільницю, а місце стику між умивальником і поверхнею потребує окремого очищення.

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На цю проблему звернула увагу й дизайнерка Олена Губанова. За її словами, під час користування накладною раковиною вода розбризкується навколо чаші, через що доводиться частіше витирати стільницю. Натомість суцільна конструкція зі стільницею може бути зручнішою у повсякденному догляді.

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Тому під час облаштування ванної дедалі більше значення має не тільки зовнішній вигляд сантехніки, а й те, скільки зусиль потребуватиме її щоденне очищення.

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Чим замінюють накладні умивальники

Серед альтернатив виділяють три конструкції. Вони відрізняються способом монтажу, матеріалами та зовнішнім виглядом, але дають змогу зробити зону умивання ціліснішою.

Умивальник під стільницею

Умивальник під стільницею. Фото: Magnific

У цій конструкції чаша розташовується під стільницею, а не виступає над нею. Завдяки цьому поверхня навколо раковини залишається рівною, а воду та бризки можна легко прибрати безпосередньо в чашу.

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Для стільниці використовують різні матеріали, зокрема HPL, керамограніт і кварцовий агломерат. Це дає змогу підібрати потрібну фактуру та колір, не обмежуючись стандартними білими поверхнями.

Суцільнолитий умивальник зі стільницею

Суцільнолитий умивальник. Фото: Pexels

У таких моделях чаша та стільниця виготовлені як одне ціле. Найчастіше для цього використовують литий мармур — матеріал на основі мінерального наповнювача та полімерного зв'язувального.

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Головна перевага конструкції — відсутність стику між раковиною та стільницею. Це спрощує прибирання та створює акуратний вигляд.

Найпоширеніші моделі мають білий колір. Водночас вибір відтінків і фактур у них зазвичай менший, ніж у стільниць із керамограніту або каменю.

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Умивальник із керамограніту

Умивальник з керамограниту. Фото: Magnific

Керамограніт дає змогу створювати конструкції, які поєднуються зі стільницею за матеріалом та оформленням. Поверхня може імітувати натуральний камінь, мармур або бетон.

Окремої уваги заслуговують підвісні моделі без традиційної тумби. Вони виглядають легшими, не перевантажують простір і можуть стати самостійним елементом ванної кімнати.

Подібні конструкції виготовляють також із бетону та інших матеріалів, що відкриває більше можливостей для індивідуального оформлення.

Чи справді накладні раковини більше не актуальні

Повністю відмовлятися від накладних умивальників не варто. Вони й надалі можуть бути вдалим рішенням для тих, кому важливий виразний вигляд ванної кімнати, а додатковий догляд не створює проблем.

Проте для щоденного користування варто звернути увагу на підстільничні моделі та суцільнолиті конструкції. Вони дають змогу зменшити кількість важкодоступних місць і спростити очищення поверхонь.

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