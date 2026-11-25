Навесная раковина в ванной. Фото: Magnific

Накладные умывальники, которые еще несколько лет назад считались эффектным решением для современной ванной, постепенно уступают место другим конструкциям. Причина не только в изменении дизайнерских предпочтений, но и в повседневных неудобствах: брызгах на столешнице и более сложной уборке. Вместо этого внимание привлекают три более практичных варианта.

Об этом сообщает Новини.LIVE со ссылкой на Nabuduvaly.

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Почему накладные умывальники стали менее популярными

Раньше отдельная чаша на столешнице была одним из заметных элементов оформления ванной комнаты. Ее сочетали с деревом, натуральным камнем или керамогранитом, создавая выразительный интерьер.

Однако при ежедневном использовании выявился недостаток такого решения. Вода разбрызгивается вокруг чаши, попадает на столешницу, а место стыка между умывальником и поверхностью требует отдельной очистки.

На эту проблему обратила внимание и дизайнер Елена Губанова. По ее словам, при использовании накладной раковины вода разбрызгивается вокруг чаши, из-за чего приходится чаще вытирать столешницу. Зато цельная конструкция со столешницей может быть более удобной в повседневном уходе.

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Чем заменяют накладные умывальники

Среди альтернатив выделяют три конструкции. Они отличаются способом монтажа, материалами и внешним видом, но позволяют сделать зону умывания более целостной.

Умывальник под столешницей

Умывальник под столешницей. Фото: Magnific

В этой конструкции чаша располагается под столешницей, а не выступает над ней. Благодаря этому поверхность вокруг раковины остается ровной, а воду и брызги можно легко убрать непосредственно в чашу.

Для столешницы используют различные материалы, в частности HPL, керамогранит и кварцевый агломерат. Это позволяет подобрать нужную фактуру и цвет, не ограничиваясь стандартными белыми поверхностями.

Цельнолитая раковина со столешницей

Цельнолитой умывальник. Фото: Pexels

В таких моделях чаша и столешница изготовлены как одно целое. Чаще всего для этого используют литой мрамор — материал на основе минерального наполнителя и полимерного связующего.

Главное преимущество конструкции — отсутствие стыка между раковиной и столешницей. Это упрощает уборку и создает аккуратный вид.

Наиболее распространённые модели имеют белый цвет. В то же время выбор оттенков и фактур у них обычно меньше, чем у столешниц из керамогранита или камня.

Умывальник из керамогранита

Умывальник из керамогранита. Фото: Magnific

Керамогранит позволяет создавать конструкции, которые сочетаются со столешницей по материалу и оформлению. Поверхность может имитировать натуральный камень, мрамор или бетон.

Отдельного внимания заслуживают подвесные модели без традиционной тумбы. Они выглядят более легкими, не перегружают пространство и могут стать самостоятельным элементом ванной комнаты.

Подобные конструкции изготавливают также из бетона и других материалов, что открывает больше возможностей для индивидуального оформления.

Действительно ли накладные раковины больше не актуальны

Полностью отказываться от накладных умывальников не стоит. Они по-прежнему могут быть удачным решением для тех, кому важен выразительный облик ванной комнаты, а дополнительный уход не создает проблем.

Однако для повседневного использования стоит обратить внимание на подстольные модели и цельнолитые конструкции. Они позволяют уменьшить количество труднодоступных мест и упростить очистку поверхностей.

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